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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

    Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde Samandıra 'ndeki çalışmaya sarı-lacivertliler koşu ile başladı. İstasyon çalışmasının ardından 5'e 3 top kapma yapan sarı-lacivertli futbolcular idmanın devamını basına kapalı sürdürdü. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Skrtel ve Janssen'in tedavileri devam ederken Neto dinlendirme programı uygulandığı için idmanda yer almadı. Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fernandao ve Alper Potuk'un yanı sıra ile İsmail Köybaşı takımla birlikte çalıştı.

    İDMANIN ÖZEL KONUKLARI
    Öte yandan Fenerbahçe'nin antrenmanını Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve İş Okulu'nda eğitim gören down sendromlu engelli öğrenciler ziyaret etti. Teknik direktör Aykut Kocaman engelli öğrencilerle yakından ilgilenirken forma imzalayıp fotoğraf çektirdi.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:27
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