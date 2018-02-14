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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Çetin: önde

    Çetin: <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a> önde
    'nin eski kaptanı , başkanlık yarışında 'ın önde olduğunu düşündüğünü söyledi. 'de "Sporun Zirvesi" söyleşisinde gençlerin sorularını yanıtlayan Çetin, "20 yıllık tecrübesiyle, futbol ortamına olan yaklaşımı, özellikle de kongre üyeleriyle olan yakınlığıyla başkanlık yarışında 'ın önde olduğunu düşünüyorum" dedi.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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