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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Baskıyı yiyince paslar geri gitti!

    Baskıyı yiyince paslar geri gitti!
    AYKUT Kocaman'ın 'in hocası 'yı mat edişini rakamlar da ortaya koydu. F.Bahçe kompakt oyunda takım yerleşim mesafesini ikinci yarıda 50.7 metreye kadar düşürdü. Bu ideal takım boyu olan 50 metreden sadece 7 santim fazla. Başakşehir ise Kocaman'ın taktiği ile 56.8 metreye kadar açılmak zorunda kaldı. Başakş ehir toplam 613 pas yapıp 516 başarı sağladı; ancak rakibin şok presiyle paslarının yüzde 55.6'sını geriye doğru yapmak zorunda kaldı. Önde oynayan , Edin Visca ve Adebayor'a atılan paslar ise tüm pasların ancak yüzde 14.1'inde kaldı.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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