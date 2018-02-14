Sarı-lacivertli kulüpte 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda şu anda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'nı yapan diğer aday Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez seçilen Yıldırım, yarın başkanlıktaki 20. yılını geride bırakıyor.

Eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun rekorunu 2014 yılının eylül ayında kıran Yıldırım, ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp başkanları içerisinde en uzun süre başkanlık yapan isim unvanını da elinde bulunduruyor.

12 KONGRE KAZANDI

Aziz Yıldırım, 20 yıllık dönemde 12 kez girdiği seçimde başkanlığa seçilmeyi başardı.

Tecrübeli yönetici, 8 olağan, 4 kez de olağanüstü olmak üzere 12 kongrede başkan seçildi.

İKİ KEZ GÖREVİ BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlığı döneminde iki kez görevi bıraktığını açıkladı.

Yıldırım, 2000-2001 sezonunda futbol takımının şampiyon olmasının ardından sezon sonunda "Sağlık nedenleri ve ailesine yeterince vakit ayıramadığı" gerekçesiyle başkanlık görevini bıraktığını duyurmuştu. Camianın ve sarı-lacivertli taraftarların baskısı üzerine devam etme kararı alan Aziz Yıldırım, güvenoyu için 30 Haziran-1 Temmuz 2001'de yapılan olağanüstü genel kurulda tek aday olarak seçime girdi ve başkan seçildi.

Futbol takımı 2005-2006 sezonunda son maçta Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu yitirince, Yıldırım bir kez daha görevi bırakma kararı aldı. Aziz Yıldırım yine camianın baskısıyla bu kararından vazgeçti ve 24-25 Haziran 2006'da yapılan olağanüstü genel kurula yine tek aday olarak girerek, bir kez daha Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na getirildi.

CEZAEVİNDE DE SEÇİLDİ

"Futbolda şike davasına" yönelik soruşturma kapsamında, 3 Temmuz 2011'de gözaltına alınan ve 10 Temmuz 2011'de tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konulan Aziz Yıldırım, yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 2 Temmuz 2012'de tahliye edildi.

Aziz Yıldırım, başkan adayı olduğu 19-20 Mayıs 2012'de yapılan son kongreye tutuklu yargılandığı için katılamadı. Başkanlığa aday olduğunu açıklayan kongre üyesi Murat Çelikel'in kongrenin ilk günü çekilmesiyle tek aday kalan Yıldırım, cezaevinde olduğu dönemde girdiği seçimde kullanılan 5 bin 271 oyun 5 bin 269'unu alarak 10. kez Fenerbahçe Kulübüne başkan oldu.





AYDINLAR'A KARŞI REKOR OY ALDI

Aziz Yıldırım, Kasım 2013'te Mehmet Ali Aydınlar karşısında rekor oy alarak başkanlığa seçildi.

2-3 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen, Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar karşısında 6 bin 821 oyla kazandığı seçim, kulüp tarihinin en geniş katılımlı kongresi oldu.

İki adayın başkanlık için yarıştığı genel kurulda toplam 9 bin 380 oy kullanıldığı açıklanırken, bu rakam kulüp tarihine geçti. Seçimde 2 bin 383 oy alan Mehmet Ali Aydınlar karşısında 6 bin 821 oy alan Aziz Yıldırım, 11. kongresinde en yüksek oya ulaştı.

Yıldırım, Mayıs 2015'teki seçimde ise Hulusi Belgü'yü de farklı geçti.

BAŞKANLAR VE GÖREV SÜRELERİ

Fenerbahçe Kulübünün 111 yıllık tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönem şöyle:

Sıra Başkan Dönem 1 Ziya Songülen 1907-1908 2 Ayetullah Bey 1908-1909 3 Tevfik Haccar Taşçı 1909-1910 4 Hakkı Saffet Tarı 1910 5 Galip Kulaksızoğlu 1910-1911 6 Osman Fuat Efendi 1911-1912 7 Hamit Hüsnü Kayacan 1912-1914 8 Hulusi Bey 1914-1915 9 Sabri Toprak 1915-1916, 1923-1924 10 Nazım Bey 1916-1918 11 Nuri Sekizinci 1918-1919 12 Ömer Faruk Efendi 1920-1923 13 Nasuhi Baydar 1924-1925 14 Ali Naci Karacan 1926-1927 15 Muvaffak Menemencioğlu 1928-1932 16 Sait Selahattin Cihanoğlu 1932-1933 17 Hayri Celal Atamer 1933-1934 18 Şükrü Saracoğlu 1934-1950 19 Ali Muhiddin Hacıbekir 1950-1952 20 Osman Kavrakoğlu 1952-1953, 1954-1955 21 Bedii Yazıcı 1953-1954 22 Zeki Rıza Sporel 1955-1958 23 Agah Erozan 1958-1960 24 Medeni Berk 1960 25 Hasan Kamil Sporel 1960-1961 26 Razi Trak 1961-1962, 1980-1981 27 İsmet Uluğ 1962-1966 28 Faruk Ilgaz 1966-1974, 1976-1980, 1983-1984 29 Emin Cankurtaran 1974-1976 30 Ali Şen 1981-1983, 1994-1998 31 Fikret Arıcan 1984-1986 32 Tahsin Kaya 1986-1989 33 Metin Aşık 1989-1993 34 Güven Sazak 1993-1994 35 Hasan Özaydın 1994 36 Aziz Yıldırım 1998-...

FUTBOLDA 6 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, kulübün 100. yılı olan 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğunu gördü.

Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yılda Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de 9 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de altıncı sırayı aldı.

Profesyonel dönemde Fenerbahçe Futbol Takımı, Faruk Ilgaz'ın başkanlığında 3, Ali Şen, Emin Cankurtaran, İsmet Uluğ başkanlığında ikişer, Agah Erozan, Hasan Kamil Sporel, Fikret Arıcan ve Metin Aşık dönemlerinde de birer kez şampiyon oldu.

Aziz Yıldırım'ın kulüp başkanlığı döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı'nın ligdeki dereceleri şöyle:

Sezon Derece 1997-1998 2. 1998-1999 3. 1999-2000 4. 2000-2001 Şampiyon 2001-2002 2. 2002-2003 6. 2003-2004 Şampiyon 2004-2005 Şampiyon 2005-2006 2. 2006-2007 Şampiyon 2007-2008 2. 2008-2009 4. 2009-2010 2. 2010-2011 Şampiyon 2011-2012 2. 2012-2013 2. 2013-2014 Şampiyon 2014-2015 2. 2015-2016 2. 2016-2017 3.

FUTBOLDA 13 KUPA KALDIRDI

Aziz Yıldırım döneminde sarı-lacivertli futbol takımı 13 kupa kazandı.

Fenerbahçe, Yıldırım döneminde 6 lig şampiyonluğu, üç TFF Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe tarihinde futbolda 21 kupayla en fazla kupa kazanan başkan Şükrü Saracoğlu olurken, Faruk Ilgaz 19, Ali Şen de 7 kupa kazandı.

Ayrıca Yıldırım döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı. 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak kulüp tarihinde ilklere imza attı.

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde 133 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların 53'ünü kazandı, 32'sinde berabere kaldı, 48'sinde de yenildi. Fenerbahçe, Yıldırım dönemine kadar Avrupa'da 84 maç yapmıştı.

17 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığı döneminde, futbol takımında 17 farklı teknik direktör görev yaptı.

Yıldırım, sırasıyla Hırvat Otto Baric, Alman Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, İtalyan Zdenek Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Alman Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Alman Christoph Daum, Brezilyalı Zico, İspanyol Luis Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat olmak üzere 17 ayrı teknik adamla çalıştı.

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Zico ve Ersun Yanal ile birer, Daum ile de 2 kez şampiyonluk yaşadı.

ÖNEMLİ OYUNCULAR TRANSFER ETTİ

Aziz Yıldırım, başkanlık döneminde dünya futbolunun önemli futbolcularına sarı-lacivertli formayı giydirdi.

Yıldırım, dünya futbolunda önemli isimler arasında yer alan futbolculardan Ukraynalı Sergei Rebrov, İsveçli Kennet Andersson, Arjantinli Ariel Ortega, Hollandalı Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt ve Robin van Persie, Brezilyalı Alex de Souza, Roberto Carlos, Diego Ribas, Fransız Nicolas Anelka, Mathieu Valbeuna, Sırp Mateja Kezman ve Milos Krasic, Senegalli Moussa Sow ve Mamadou Niang, İspanyol Daniel Guiza, Roberto Soldado, Portekizli Bruno Alves, Raul Meireles ve Luis Nani'yi Fenerbahçe'ye kazandırdı.

ERKEK BASKETBOLDA EN BÜYÜK KUPA TÜRKİYE'DE

Aziz Yıldırım, erkek basketbol takımına yaptığı yatırımın meyvesini hem Türkiye hem de Avrupa'da aldı.

Ülker'le 2006 yılında birleşerek 16 yıl aradan sonra kulübün 100. yılında 2007'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Avrupa Ligi A lisansı da alarak bu arenada boy gösterdi.

Avrupa'nın en başarılı ve kariyerli başantrenörü Zeljko Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren Yıldırım, erkek basketbol takımıyla ligde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe erkek basketbolunda tarihinde 8 şampiyonluğun 7'sini Yıldırım döneminde elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynadı. İlk sezonunda 4. olan Fenerbahçe, ikinci sezonunda finalde kaybetti. Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda ise Türkiye'ye Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupası olan THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu getirdi.

Ayrıca erkek basketbol takımı Yıldırım döneminde 4 Türkiye Kupası, 4 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

Kadın basketbol takımı ise tarihinde kazandığı 34 kupayı da Aziz Yıldırım döneminde aldı. Kadın takımı Yıldırım döneminde 12 lig şampiyonluğu, 11 Türkiye Kupası, 11 Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti. Kadın basketbolcular FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 6 yılda ise 3 kez ikinci, 1 kez üçüncü, 2 kez de dördüncülük yaşadı.

VOLEYBOLDA DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Aziz Yıldırım döneminde tarihi başarılara imza attı.

2010 yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Kulüplerarası Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan kadın voleybol takımı, 2012 yılında ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. 2009 yılında CEV Kupası'nda 3'üncü, 2013 yılında 2. olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 2010 yılında 2'nci, 2011 ve 2016 yılında 3. oldu.

Fenerbahçe'nin erkek ve kadın voleybol takımları tarihlerindeki tüm şampiyonlukları Aziz Yıldırım döneminde yaşadı. Yıldırım zamanında ligde kadın voleybol takımı 5, erkek takımı ise 4 kez mutlu sona ulaştı.





MASA TENİSİNDE AVRUPA'DA ÜÇ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde masa tenisinde de 3 kez Avrupa'da kupa kazandı.

Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası'nda ise sarı-lacivertli kadın takımı, 2012 ve 2013 yıllarında üst üste şampiyonluklar elde etti.

TESİSLEŞME HAMLESİ

Aziz Yıldırım, başkanlık döneminde yaptırdığı tesislerle dikkati çekti.

Ali Şen döneminde Samandıra'da Futbol A Takımı için başlayan tesis inşaatı, Aziz Yıldırım döneminde hızlandırılarak tamamlanırken, yeni ismiyle Ülker Stadı da yenilenerek 50 bin 509 kişilik koltuk kapasitesine çıkarıldı.

İstanbul Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ankara Gölbaşı İncek mevkiindeki Fenerbahçe Kulübü Türk Telekom Ankara Tesisleri ve Düzce Topuk Yaylası Tesisleri de Yıldırım döneminde yapıldı.

Vefa Küçük tarafından Fenerbahçe Burnu'nda yaptırılan kulüp yönetim binası, yenilenerek "Fenerbahçe Kulübü Konuk Evi" olarak 7 Ocak 2009 tarihinde hizmete girdi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe Kulübü Müzesi de 19 Ekim 2005 günü hizmete açıldı.

Yıldırım dönemine geçen yıllarda başlatılan "1 Milyon Üye" projesi kapsamında birçok ilde araziler alındı. Ayrıca kurulması için yoğun çaba harcanan Fenerbahçe Üniversitesinde de sona yaklaşıldı.