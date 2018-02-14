ATV, Amerika'nın reklam Oscar'ını aldı

Yapılan maç yayını bu yıl 10'uncusu düzenlenen Media Excellence Awards, ödüle layık görüldü. Turkcell için gerçekleştirdiği stadyuma özel açılı kameralar ile 360 VR canlı maç yayını 18 Ocak'ta ABD'nin Beverly Hills kentinde düzenlenen Media Excellence Awards ödül töreninde "Beyond a Stadium" ile Altın Ödül'ün sahibi oldu.



atv'nin, Turkcell sponsorluğuyla 26 Mayıs 2016'da yayınladığı Galatasaray – Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali sporseverlere saha içinde bulunuyorlarmış duygusunu yaşatarak 360 derece kameralı canlı maç yayını olarak sunuldu. Sporseverler, Sabah Gazetesi'nin ücretsiz olarak verdiği cardboard sanal gerçeklik gözlüğü ile 360 derece gösterim deneyimini yaşama fırsatı buldular.

