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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    , Amerika'nın reklam Oscar'ını aldı

    ATV, Amerika'nın reklam Oscar'ını aldı

    Akıllı cihazlardan “360 derece” canlı ZTK final yayınıyla bir ilke daha imza atmış olan ’nin maç yayını ödül aldı.

    Yapılan maç yayını bu yıl 10'uncusu düzenlenen , ödüle layık görüldü. Turkcell için gerçekleştirdiği stadyuma özel açılı kameralar ile 360 VR yayını 18 Ocak'ta ABD'nin kentinde düzenlenen Media Excellence Awards ödül töreninde "Beyond a Stadium" ile Altın Ödül'ün sahibi oldu.

    'nin, Turkcell sponsorluğuyla 26 Mayıs 2016'da yayınladığı arasında oynanan finali sporseverlere saha içinde bulunuyorlarmış duygusunu yaşatarak 360 derece kameralı canlı maç yayını olarak sunuldu. Sporseverler, Sabah Gazetesi'nin ücretsiz olarak verdiği cardboard sanal gerçeklik gözlüğü ile 360 derece gösterim deneyimini yaşama fırsatı buldular.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:09
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