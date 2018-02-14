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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Alanya maçı için start

    Alanya maçı için start

    Kanarya, bir günlük iznin ardından cumartesi günü 'de oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Medipol Başakşehir maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri top kapma ve pas çalışmasının ardından idmanı çift kale ile bitirdi.

    Sarı-lacivertli takımın dün yaptığı antrenmanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evleri'nden gelen minik misafirler de izledi. Minikler, teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan ayrı olan de idmana katıldı.

    İki iyi haber
    maçının uzatma anlarında sakatlanıp oyunu terk eden Alper Potuk, dünkü idmana çıkmadı. Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu açıklanırken, maçında kesin olarak kadroda yer alacağı belirtildi. Fernandao'nun da hafif bir sakatlığı vardı. Sambacı da maçta yer alacak. Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel ve Vincent Janssen'in sakatlıkları ise devam ediyor.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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