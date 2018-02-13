Zafer böyle geldi
Sarı-lacivertliler ligin en kritik deplasmanlarından birinde Medipol Başakşehir'i ezici bir futbolla 2-0 yenerek şampiyonluk yolunu iyice açtı
* Taraftarların Samandıra'ya çıkarma yapmasının önü açıldı. Başkan Aziz Yıldırım taraftarın, "Futbolculara moral verelim" isteğini onayladı. Camia birleşti.
* Teknik direktör Aykut Kocaman'ın talebiyle Fenerbahçe, Fatih Terim Stadı'na yakın bir yerde kamp yaptı. Böylece tam motivasyon sağlandı.
* Hasan Ali Kaldırım'ın isteğiyle konuk takım için ayrılan soyunma odasının duvarlarına sarı-lacivertli kağıtlar yerleştirildi.
* Mehmet Topal da bizzat getirdiği Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunun dev posterini duvara astı. Deplasmanda adeta Kadıköy ortamı oluşturuldu.
Mini Yorum: Strateji doğruydu / Ömer ÜRÜNDÜL
Aykut Kocaman'ın Başakşehir karşısında taktik stratejisi doğruydu. Konya-Başakşehir maçını örnek almış. Takımına önde etkili baskı uygulattı. Skor avantajından sonra da doğru bir tercihle taktiği değiştirip, geride alan daralttı; ani çıkışlarla da karşı alandaki genişliği değerlendirmek istedi. Fenerbahçe, bu başarılı taktik ve oyuncularının disiplinli mücadelesiyle kazandı. Fizik olarak tükenmiş Van Persie'ye sınırsız destek verip, "Fernandao onun yanında kim ki!" diyenlerin kulakları da biraz çınlamıştır herhalde...
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:17
-
Medel’e övgü
Toplam 5
Yorum
serdar tff1 liğ için hazırlanmış karabüke ninemi koysam o da ? pas isabeti sağlar o kadar iyiydiler bursa gb bir takıma karşı neden oynayamadılar
-
Fikret Orman: Aboubakar geri...
Toplam 10
Yorum
serdar gsli zaten 20 senedir bir halt yiyemiyorsunuz 20 sene önceki kupada kaldınız österni yendiğiniz gün gelin buraya
-
Burak'sız kazanamıyor
Toplam 3
Yorum
ts6106 forvetin önemini bi kez daha anlamış olduk, damdoy ve rodallega yetersiz.
Zafer böyle geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.