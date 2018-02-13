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    13 Şubat 2018, Salı
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    Zafer böyle geldi

    Zafer böyle geldi

    Sarı-lacivertliler ligin en kritik deplasmanlarından birinde Medipol Başakşehir'i ezici bir futbolla 2-0 yenerek şampiyonluk yolunu iyice açtı

    Büyük maçları tartışmasız şekilde en iyi oynayan takım olan Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına doğru hazırlanarak 3 puana ulaştı. İşte Kanarya'nın gözlerden uzak yaptığı nokta atışı o hazırlık aşaması...

    * Taraftarların Samandıra'ya çıkarma yapmasının önü açıldı. Başkan taraftarın, "Futbolculara moral verelim" isteğini onayladı. Camia birleşti.

    * Teknik direktör 'ın talebiyle Fenerbahçe, Stadı'na yakın bir yerde kamp yaptı. Böylece tam motivasyon sağlandı.

    * 'ın isteğiyle konuk takım için ayrılan soyunma odasının duvarlarına sarı-lacivertli kağıtlar yerleştirildi.

    * da bizzat getirdiği Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunun dev posterini duvara astı. Deplasmanda adeta Kadıköy ortamı oluşturuldu.

    Mini Yorum: Strateji doğruydu / Ömer ÜRÜNDÜL
    'ın Başakşehir karşısında taktik stratejisi doğruydu. Konya-Başakşehir maçını örnek almış. Takımına önde etkili baskı uygulattı. Skor avantajından sonra da doğru bir tercihle taktiği değiştirip, geride alan daralttı; ani çıkışlarla da karşı alandaki genişliği değerlendirmek istedi. Fenerbahçe, bu başarılı taktik ve oyuncularının disiplinli mücadelesiyle kazandı. Fizik olarak tükenmiş Van Persie'ye sınırsız destek verip, "Fernandao onun yanında kim ki!" diyenlerin kulakları da biraz çınlamıştır herhalde...
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
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