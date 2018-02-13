Volkan’a sevk yok
Başakşehir maçında yardımcı hakeme küfrü kameralara yakalanan Volkan Demirel’in PFDK’ya sevki beklenmiyor. Sebebi hareketin muhatabı olmaması
EMSALİ BULUNMUYOR
Caner Erkin'in ardından yayıncı kuruluş görüntüleriyle Beşiktaş'tan Cenk Tosun, Fenerbahçe'den Mathieu Valbuena, Galatasaray'dan Fernando Muslera, Başakşehir'den Emre Belözoğlu da küfrederken kameralara yakalanmıştı. Anca k bu isimlerin hiçbiri PFDK'ya sevk edilmedi. Emsal teşkil edecek bu sebep dolayısıyla sarı-lacivertli ekibin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in de sevki beklenmiyor.
Volkan ne demişti?
"Maç içinde söylediklerimin önemi yok. Her futbolcu bunu kötü niyetle yapmıyor. Kendi kendime söylendim, kimse üzerine alınmasın. Ağzımdan ister istemez bir şeyler çıkıyor ama bunlar kasıtlı değil. Futbolun içinde bunlar var. Bunları fazla büyütmeyin. Futbolcunun ağzına kamerayı sokarsan bunu herkes söyler. Bunları kovalamayın, güzellikleri kovalayın."
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:17
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Medel’e övgü
Toplam 5
Yorum
serdar tff1 liğ için hazırlanmış karabüke ninemi koysam o da ? pas isabeti sağlar o kadar iyiydiler bursa gb bir takıma karşı neden oynayamadılar
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Fikret Orman: Aboubakar geri...
Toplam 10
Yorum
serdar gsli zaten 20 senedir bir halt yiyemiyorsunuz 20 sene önceki kupada kaldınız österni yendiğiniz gün gelin buraya
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 3
Yorum
ts6106 forvetin önemini bi kez daha anlamış olduk, damdoy ve rodallega yetersiz.
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