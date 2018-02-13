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    13 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Prime gerek yok’

    ‘Prime gerek yok’
    Başkan Aziz Yıldırım'ın galibiyetine ekstra prim verme önerisi kaptan 'den döndü... 35 yaşındaki kalecinin, başkan Yıldırım'a " maçı için özel prim istemiyoruz. Bu derbi maç değil. Zaten bizim işimiz sahaya çıkıp bu tip maçları kazanmak" ifadesini kullandığı bildirildi.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
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