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    13 Şubat 2018, Salı
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    Küfüre sansür

    Küfüre sansür
    Fenerbahçe taraftarı, Stadı'nda 90 dakika susmadı. Fernandao'nun attığı ikinci golün ardından 'a göndermede bulunan sarılacivertliler oto-sansür uyguladı. Taraftarlar küfürlü bölümleri ıslıkla geçerek olası cezadan kurtuldular.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:09
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