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    13 Şubat 2018, Salı
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    Gizli kahraman Aatıf

    Gizli kahraman Aatıf
    Galibiyetin gizli kahramanı Aatıf'tı... Faslı oyuncu sadece 57 kez topla buluşup, attığı 2 şutta isabet kaydedemedi ama 2 kilit pas, 4 top çalma ve 3 top uzaklaştırma ile takımına ciddi katkılar yaptı. En önemlisi Visca ve Caiçara'nın sahadan silinmesinde kritik rol üstlendi. 'Asist kralı' Visca maç boyunca sadece 1 kez adam geçebildi. 5 ortasından yalnız 1'i yerini buldu. 3 uzun topundan ise 1'i hedefe ulaştı.

    9 OYUNCU HATA YAPTI
    Fenerbahçe'nin kurduğu baskı, Başakşehir'de 9 futbolcunun top kaptırmasına neden oldu. Adebayor 3 kez, Visca, Arda, Caiçara ve Gökhan 2'şer kez, İrfan, Clichy, Napoleoni ve Kerim ise 1 kez olmak üzere 15 top kaybı yaptı. 8 oyuncu da kötü kontrol yüzünden 14 kez top kaptırdı. 'nın ekibi maç boyunca 29 top kaybetti. Fenerbahçe ise toplamda (8+9) olmak üzere 17 top kaybı yaşadı.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:10
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