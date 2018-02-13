Fernandao atınca Fenerbahçe kaybetmiyor
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın gollerini atan Brezilyalı santrfor Jose Fernandao, istatistikleriyle ön plana çıkıyor.
Medipol Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri kaydeden Fernandao, sarı-lacivertli formayla çıktığı 92 karşılaşmanın 32'sinde rakip fileleri havalandırdı.
Toplam 43 kez gol sevinci yaşayan Fernandao'nun rakip fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda Fenerbahçe, sadece bir kez kaybetti.
Sarı-lacivertli ekip, Fernandao'nun gol attığı maçların yüzde 81'ini kazandı. Tecrübeli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 26 galibiyet elde etti, 5 beraberlik yaşadı ve bir kez yenildi.
TEK YENİLGİ KONYASPOR'A
Fenerbahçe, Fernandao'nun gol attığı maçlarda sadece Konyaspor'a kaybetti.
Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda ligde Konyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilirken takımın tek golünü Fernandao kaydetti.
KRİTİK GOLLERE İMZA ATIYOR
Fernandao, Fenerbahçe formasıyla takımı adına kritik gollere de imza atıyor.
Sarı-lacivertli takımda 3. sezonunu geçiren 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de takımına doğrudan 23 puan kazandırdı.
Son olarak Medipol Başakşehir karşısında takımının 2 golüne de imza atan Brezilyalı santrfor, bu sezon Göztepe maçında da takımının 3 puan almasında başrolü oynadı.
FERNANDAO'NUN GOLLERİ
Fernandao'nun Fenerbahçe formasıyla gol attığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Kulvar
|Maç
|Attığı Gol
|Skor
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Eskişehirspor
|1
|2-0
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor
|2
|2-2
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Konyaspor
|1
|1-0
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1
|2-0
|2015-2016
|Süper Lig
|Gençlerbirliği-Fenerbahçe
|1
|0-1
|2015-2016
|Süper Lig
|Eskişehirspor-Fenerbahçe
|2
|0-3
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
|2
|2-1
|2015-2016
|Süper Lig
|Akihsar Belediyespor-Fenerbahçe
|1
|0-3
|2015-2016
|Süper Lig
|Konyaspor-Fenerbahçe
|1
|2-1
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu
|1
|4-1
|2016-2017
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Gençlerbirliği
|1
|3-0
|2016-2017
|Süper Lig
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|1
|0-3
|2016-2017
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Adanaspor
|1
|2-2
|2016-2017
|Süper Lig
|Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
|1
|2-3
|2017-2018
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Göztepe
|1
|2-1
|2017-2018
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|2
|0-2
|2015-2016
|Türkiye Kupası
|Giresunspor-Fenerbahçe
|1
|0-2
|2015-2016
|Türkiye Kupası
|Fenerbahçe-Giresunspor
|1
|6-1
|2015-2016
|Türkiye Kupası
|Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe
|1
|3-3
|2015-2016
|Türkiye Kupası
|Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler
|1
|3-1
|2015-2016
|Türkiye Kupası
|Fenerbahçe-Konyaspor
|2
|2-0
|2016-2017
|Türkiye Kupası
|Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe
|1
|1-1
|2016-2017
|Türkiye Kupası
|Menemen Belediyespor-Fenerbahçe
|1
|0-1
|2016-2017
|Türkiye Kupası
|Fenerbahçe-Menemen Belediyespor
|3
|6-0
|2016-2017
|Türkiye Kupası
|Kayserispor-Fenerbahçe
|2
|0-3
|2017-2018
|Türkiye Kupası
|Adana Demirspor-Fenerbahçe
|2
|1-4
|2017-2018
|Türkiye Kupası
|Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe
|1
|1-2
|2015-2016
|UEFA Avrupa Ligi
|Fenerbahçe-Atromitos
|2
|3-0
|2015-2016
|UEFA Avrupa Ligi
|Celtic-Fenerbahçe
|2
|2-2
|2015-2016
|UEFA Avrupa Ligi
|Fenerbahçe-Ajax
|1
|1-0
|2015-2016
|UEFA Avrupa Ligi
|Molde-Fenerbahçe
|1
|0-2
|2016-2017
|UEFA Avrupa Ligi
|Grasshoppers-Fenerbahçe
|1
|0-2
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:49
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