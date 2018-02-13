Fernandao atınca Fenerbahçe kaybetmiyor

Medipol Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri kaydeden Fernandao, sarı-lacivertli formayla çıktığı 92 karşılaşmanın 32'sinde rakip fileleri havalandırdı.

Toplam 43 kez gol sevinci yaşayan Fernandao'nun rakip fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda Fenerbahçe, sadece bir kez kaybetti.

Sarı-lacivertli ekip, Fernandao'nun gol attığı maçların yüzde 81'ini kazandı. Tecrübeli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 26 galibiyet elde etti, 5 beraberlik yaşadı ve bir kez yenildi.

TEK YENİLGİ KONYASPOR'A

Fenerbahçe, Fernandao'nun gol attığı maçlarda sadece Konyaspor'a kaybetti.

Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda ligde Konyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilirken takımın tek golünü Fernandao kaydetti.

KRİTİK GOLLERE İMZA ATIYOR

Fernandao, Fenerbahçe formasıyla takımı adına kritik gollere de imza atıyor.

Sarı-lacivertli takımda 3. sezonunu geçiren 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de takımına doğrudan 23 puan kazandırdı.

Son olarak Medipol Başakşehir karşısında takımının 2 golüne de imza atan Brezilyalı santrfor, bu sezon Göztepe maçında da takımının 3 puan almasında başrolü oynadı.

FERNANDAO'NUN GOLLERİ

Fernandao'nun Fenerbahçe formasıyla gol attığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle: