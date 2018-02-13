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    13 Şubat 2018, Salı
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    Fernandao atınca kaybetmiyor

    Fernandao atınca Fenerbahçe kaybetmiyor

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın gollerini atan Brezilyalı santrfor Jose Fernandao, istatistikleriyle ön plana çıkıyor.

    Medipol Başakşehir deplasmanında 'ye 3 puanı getiren golleri kaydeden Fernandao, sarı-lacivertli formayla çıktığı 92 karşılaşmanın 32'sinde rakip fileleri havalandırdı.

    Toplam 43 kez gol sevinci yaşayan Fernandao'nun rakip fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda Fenerbahçe, sadece bir kez kaybetti.

    Sarı-lacivertli ekip, Fernandao'nun gol attığı maçların yüzde 81'ini kazandı. Tecrübeli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 26 galibiyet elde etti, 5 beraberlik yaşadı ve bir kez yenildi.

    TEK YENİLGİ KONYASPOR'A
    Fenerbahçe, Fernandao'nun gol attığı maçlarda sadece Konyaspor'a kaybetti.

    Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda ligde Konyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilirken takımın tek golünü Fernandao kaydetti.

    KRİTİK GOLLERE İMZA ATIYOR
    Fernandao, Fenerbahçe formasıyla takımı adına kritik gollere de imza atıyor.

    Sarı-lacivertli takımda 3. sezonunu geçiren 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de takımına doğrudan 23 puan kazandırdı.

    Son olarak Medipol Başakşehir karşısında takımının 2 golüne de imza atan Brezilyalı santrfor, bu sezon Göztepe maçında da takımının 3 puan almasında başrolü oynadı.

    FERNANDAO'NUN GOLLERİ
    Fernandao'nun Fenerbahçe formasıyla gol attığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

    Sezon Kulvar Maç Attığı Gol Skor
    2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Eskişehirspor 1 2-0
    2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor 2 2-2
    2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Konyaspor 1 1-0
    2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Trabzonspor 1 2-0
    2015-2016 Süper Lig Gençlerbirliği-Fenerbahçe 1 0-1
    2015-2016 Süper Lig Eskişehirspor-Fenerbahçe 2 0-3
    2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 2 2-1
    2015-2016 Süper Lig Akihsar Belediyespor-Fenerbahçe 1 0-3
    2015-2016 Süper Lig Konyaspor-Fenerbahçe 1 2-1
    2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu 1 4-1
    2016-2017 Süper Lig Fenerbahçe-Gençlerbirliği 1 3-0
    2016-2017 Süper Lig Trabzonspor-Fenerbahçe 1 0-3
    2016-2017 Süper Lig Fenerbahçe-Adanaspor 1 2-2
    2016-2017 Süper Lig Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe 1 2-3
    2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe-Göztepe 1 2-1
    2017-2018 Süper Lig Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2 0-2
    2015-2016 Türkiye Kupası Giresunspor-Fenerbahçe 1 0-2
    2015-2016 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Giresunspor 1 6-1
    2015-2016 Türkiye Kupası Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe 1 3-3
    2015-2016 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler 1 3-1
    2015-2016 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Konyaspor 2 2-0
    2016-2017 Türkiye Kupası Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe 1 1-1
    2016-2017 Türkiye Kupası Menemen Belediyespor-Fenerbahçe 1 0-1
    2016-2017 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Menemen Belediyespor 3 6-0
    2016-2017 Türkiye Kupası Kayserispor-Fenerbahçe 2 0-3
    2017-2018 Türkiye Kupası Adana Demirspor-Fenerbahçe 2 1-4
    2017-2018 Türkiye Kupası Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe 1 1-2
    2015-2016 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Atromitos 2 3-0
    2015-2016 UEFA Avrupa Ligi Celtic-Fenerbahçe 2 2-2
    2015-2016 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Ajax 1 1-0
    2015-2016 UEFA Avrupa Ligi Molde-Fenerbahçe 1 0-2
    2016-2017 UEFA Avrupa Ligi Grasshoppers-Fenerbahçe 1 0-2

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:49
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