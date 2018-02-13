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    13 Şubat 2018, Salı
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    'de Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı

    , 'in 22'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00'de başladı. Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

    Sarı-lacivertli ekibin çalışmasını, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evleri'nden gelen misafirler de izledi. Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen misafirler, bol bol fotoğraf çektirdi.

    , Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:12
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