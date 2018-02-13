Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00'de başladı. Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekibin çalışmasını, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evleri'nden gelen misafirler de izledi. Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen misafirler, bol bol fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 20:12
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Galatasaray Terim'le yeniden zirvede
Toplam 2
Yorum
ASLAN Takım böyle yönetilir komadaki oyunları uyandırdı Terim. Her maç uğradığımız haksızlıklara rağmen sezon sonu şampiyonuz bu böyle biline.
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Menajerinden G.Saray açıklaması
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Yorum
aslan Cengizi takımda görmek isterim ama şuan daha iyisi var yedek kalır. Umarım birgün Galatasaray forması giyer.
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Bayern'den taraftarına Beşiktaş tehditi!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ bjk li olarak doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ! maçta yapılabilecek taşkınlıklar bjk pahalıya patlar yerinde ve isabetli...
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