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    13 Şubat 2018, Salı
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    Aatıf ve bekleri felç etti

    Aatıf ve Dirar bekleri felç etti

    Sarı-lacivertliler, yaptıkları presle savunmasını felç etti

    Baskı altında kalan Caiçara (28), Clichy (23), Chedjou (16), (9) ve kaleci Volkan Babacan (8) toplamda 84 kez topu hatalı kullandı. Sadece iki bek Caiçara ve Clichy'nin hatalı top kullanma sayısı 51'i buldu. Bunda en büyük pay ise hücum presin en aktif isimleri Aatıf ile 'ındı. Öyle ki ev sahibinin iki beki Clichy (5) ile Caicara (4) yaptıkları 9 ortanın bir tanesinde bile isabet sağlayamadı.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:05
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