Ne de olsa Kral









Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı, dün gecenin kahramanıydı. Başakşehir savunmasının kabusu olan sambacı attığı iki golle sarı-lacivertlileri hem zafere taşıdı, hem de zirveye bir adım daha yaklaştırdı Fernandao rüzgarı vardı. Aykut Kocaman'ın son haftalarda şans verdiği F.Bahçe'yi galibiyete taşıyan golleri atan sambacı, geceye damgasını vurdu. 32'de kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, 56'da da kafa vuruşuyla Başakşehir ağlarını sarstı.



Ondan mutlusu yok

Attığı 2 golle takımına 3 puanı kazandıran Fernandao, sarı- lacivertlileri zirveye bir adım daha yaklaştırdı. Fernandao, "Zirve yarışındaki rakibimizi yenerek kritik bir 3 puan aldık. İnanıyorum ki, bu başarımız sürecek" dedi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda dünrüzgarı vardı.'ın son haftalarda şans verdiği Brezilyalı , üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Ligdeki 100. maçında'yi galibiyete taşıyan golleri atan sambacı, geceye damgasını vurdu. 32'de kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, 56'da da kafa vuruşuyla Başakşehir ağlarını sarstı.Attığı2 golle takımına 3 puanı kazandıran, sarı- lacivertlileri zirveye bir adım daha yaklaştırdı. Bursa formasıyla 2014-15'te gol kralı olan tecrübeli futbolcu, bu sezon 3. gol atarken, 71'de yerini Alper'e bıraktı. Maçın ardından bir hayli mutlu olan, "Zirve yarışındaki rakibimizi yenerek kritik bir 3 puan aldık. İnanıyorum ki, bu başarımız sürecek" dedi. 12 Şubat 2018, Pazartesi Güncelleme: 23:58 Etiketler: Aykut Kocaman, Başakşehir, Brezilyalı, Bursa







