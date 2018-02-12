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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Ne de olsa Kral

    Ne de olsa Kral

    Fenerbahçe’nin yıldızı, dün gecenin kahramanıydı. savunmasının kabusu olan sambacı attığı iki golle sarı-lacivertlileri hem zafere taşıdı, hem de zirveye bir adım daha yaklaştırdı

    Fatih Terim Stadı'nda dün Fernandao rüzgarı vardı. Aykut Kocaman'ın son haftalarda şans verdiği , üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Ligdeki 100. maçında F.Bahçe'yi galibiyete taşıyan golleri atan sambacı, geceye damgasını vurdu. 32'de kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, 56'da da kafa vuruşuyla Başakşehir ağlarını sarstı.

    Ondan mutlusu yok
    Attığı 2 golle takımına 3 puanı kazandıran Fernandao, sarı- lacivertlileri zirveye bir adım daha yaklaştırdı. formasıyla 2014-15'te gol kralı olan tecrübeli futbolcu, bu sezon 3. gol atarken, 71'de yerini Alper'e bıraktı. Maçın ardından bir hayli mutlu olan Fernandao, "Zirve yarışındaki rakibimizi yenerek kritik bir 3 puan aldık. İnanıyorum ki, bu başarımız sürecek" dedi.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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