Ne de olsa Kral
Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı, dün gecenin kahramanıydı. Başakşehir savunmasının kabusu olan sambacı attığı iki golle sarı-lacivertlileri hem zafere taşıdı, hem de zirveye bir adım daha yaklaştırdı
Ondan mutlusu yok
Attığı 2 golle takımına 3 puanı kazandıran Fernandao, sarı- lacivertlileri zirveye bir adım daha yaklaştırdı. Bursa formasıyla 2014-15'te gol kralı olan tecrübeli futbolcu, bu sezon 3. gol atarken, 71'de yerini Alper'e bıraktı. Maçın ardından bir hayli mutlu olan Fernandao, "Zirve yarışındaki rakibimizi yenerek kritik bir 3 puan aldık. İnanıyorum ki, bu başarımız sürecek" dedi.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:58
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
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