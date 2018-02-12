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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    gerçeği!

    <a href="/index/morelos?id=b9f81827-3143-47ac-a117-74eae6e8e9f5" class="" rel="tag">Morelos</a> gerçeği!
    Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde anlaştığı 'u nedeniyle kadrosuna katamadığı ortaya çıktı. İngiliz basını, 'nin Glasgow Rangers'ta oynayan 21 yaşındaki golcüyle her konuda anlaşmasına rağmen kulübünün istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle imza attıramadığını yazdı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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