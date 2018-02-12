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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Kusursuz Fener

    Kusursuz Fener

    , ’i deplasmanda 95-90 mağlup ederek ligdeki 15. galibiyetine imza attı

    TAHİNCİOĞLU Süper Ligi'nin 18'inci haftasında , sahasında konuk ettiği 'a 90-95 mağlup oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyotu 21-14 önde kaparken; devreye de etkili oyunuyla 45-39 üstün girdi. 3'üncü periyotta çekişmeli geçen mücadelede iki takım da hızlı hücumlarla etkili olmayı başardı. Top kayıplarını iyi değerlendiren , üst üste sayılarla 3'üncü çeyrekten 62-66 galip ayrıldı. Dördüncü periyotta savunmada etkisiz kalan Basketbol, son 4 dakikaya 11 farkla geride girdi. Maçın bitimine 8 saniye kala farkı 1'e indiren ev sahibi ekip skoru değiştiremeyince konuk ekip Fenerbahçe Doğuş maçı 5 farkla 90-95 kazandı. Bu sonuçla ligdeki 15. galibiyetini alan sarı-lacivertlilerde, 18 sayı üreten Jan Vesely önemli katkı sağladı.

    Çekişmeli maçta sorumluluk alan F.Bahçeli Wanamaker, 6 sayı ve 3 asist üretti.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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