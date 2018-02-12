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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Isla’ya tam puan

    Isla’ya tam puan
    Fernandao'nun ikinci golünde asisti yapan Isla, maçın öne çıkan isimlerindendi. Savunmada sıfır hatayla oynayan tecrübeli sağbek, yaptığı bindirmelerle de hücuma destek verdi. Arda Turan'a nefes aldırmayan 29 yaşındaki futbolcu, 90 dakika başarılı bir performans sergiledi.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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