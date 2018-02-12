Isla’ya tam puan

Fernandao'nun ikinci golünde asisti yapan Isla, maçın öne çıkan isimlerindendi. Savunmada sıfır hatayla oynayan tecrübeli sağbek, yaptığı bindirmelerle de hücuma destek verdi. Arda Turan'a nefes aldırmayan 29 yaşındaki futbolcu, 90 dakika başarılı bir performans sergiledi.