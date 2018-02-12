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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    'de gerçeği

    Fenerbahçe'de Giuliano gerçeği

    'de sakatlıktan müthiş bir dönüş yaptı.

    maçında sergilediği futbol ile 'ın güvenini boşa çıkarmayan Guiliano, 2-0 kazanılan maçta gol atamasa da direkten dönen şutu, Fernandao'nun attığı ilk goldeki asisti ile beğenileri topladı.

    Hafta başında takımla çalışmalara başlayan ve 5 idman ile Medipol Başakşehir maçına çıkan 10 numara pozisyonundaki Brezilyalı, sakatlıktan dönmesine rağmen sahada 90 dakika kalarak sergilediği performansı ile teknik heyet ile taraftarlardan tam not aldı.

    GÖZÜ-KULAĞI BREZİLYA MİLLİ TAKIM YETKİLİLERİNDE
    Brezilyalı futbolcu, ligde oynadığı 17 mücadelede 8 gol, 1 asiste ulaşarak yetkililerinin de dikkatini çekti. 'da izlenecek olan , 2018 Dünya Kupası'nda milli takım olmak istiyor.

    Sarı-lacivertli ekipte üstün performansı ile beğeni toplayan Giuliano, önümüzdeki haftalarda Brezilya Milli Takımı teknik ekibi tarafından yakın takibe alınacak ve hem antrenmanlarda hem de maçlarda izlenecek.

    Ligin 18'inci haftasında maçında sakatlanan ve Medipol Başakşehir maçı öncesinde yaptığı fedakarlıklarla da sarı-lacivertli ekibe katkı sunmaya devam eden Guiliano, "Her oyuncunun içinden gelip o ruhu göstermek istediği, fedakarlık yapmak istediği anlar vardır. Onu doğru anda kullanmanız gerekir. Ben de onu Başakşehir maçında kullanmak istedim. Benim kişiliğim her zaman bu şekilde oldu. Ben takımı için her zaman sahada olmak, fedakarlık yapmak isteyen bir futbolcuyum. Kritik bir maç olacaktı bu akşam. Kazandık, özgüvenimizi yukarı taşıdık. Kaybetseydik ligin kalan kısmı başka bir taraf gidebilirdi. Fedakarlığı tüm takım olarak yaptık, herkes birbiri için koştu. Saha içinde başarı için tartışan, mücadelesini son ana kadar sürdüren bir takım vardı. Takım tek kişiden oluşmaz, tüm oyunculardan oluşur. Biz bunu gösterdik ve bundan sonra bu şekilde devam etmemiz çok önemli olacak" şeklinde konuştu.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:05
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