Fenerbahçe’de Giuliano etkisi
Fenerbahçe’nin başarılı 10 numarası Giuliano oynadığı iyi futbolla takımını üst sıralara taşıyor. Brezilyalı futbolcu, ligde mücadele ettiği 17 karşılaşmada 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Üst sıralara Giuliano etkisiyle yükseliyor
Fenerbahçe, Giuliano'nun oynadığı maçlarda daha etkili oluyor. Brezilyalı futbolcunun oynadığı 17 müsabakada 11 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde üst sıralara Giuliano etkisiyle yükseliyor.
Başakşehir maçında Giuliano farkı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan Medipol Başakşehir maçında Giuliano, yine performansıyla dikkat çekti. Göztepe maçında yaşadığı omuz sakatlığı sonrasında 2 maç takımından ayrı kalan yıldız futbolcu, Başakşehir maçıyla sahalara tekrardan geri döndü. Maçta ürettiği pozisyonlar ve verdiği paslarla etkili bir oyun sergileyen 27 yaşındaki futbolcu deplasmana gelen taraftarını mest etti.
Giuliano, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla 2018'de Rusya'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla boy göstermek istiyor. Brezilya Milli Takımı yetkilileri tarafından yakından takip edilen Giuliano önümüzdeki haftalarda Brezilya'dan gelecek teknik ekip tarafından hem antrenmanlarda hem de Süper Lig maçlarında takip edilecek. Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin beğendiği futbolcular arasında yer alan ve son zamanlarda Milli Takım'da düzenli forma giyen yıldız futbolcunun kadroya seçilmesi halinde Dünya Kupası'nda göstereceği performans ise merak konusu olacak.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:11
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Seri bitiren takım Fenerbahçe
Toplam 5
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ SERİ BİTİRİRSİN AMA YAKINDA SENİDE BİTİRECEKLER DOĞRAYACAKLAR GERÇİ DOĞRAYA DOĞRAYA BİTİREMEDİLER
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Trabzonspor'dan 'şike' açıklaması!
Toplam 1
Yorum
RECEP BELEK BİKMADINIZ KENDİNİZİ REZİL ETMEKTEN YETER BIRAKINDA FUTBOL OYNAYIN 7 SENEDİR NERDESİNİZ FENER DEVAMLI BURDAS SİZ NEDDESİNİZ YETER LİGE DÖN
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Love'dan Negredo'ya: 'Herkesin başına gelebilir'
Toplam 2
Yorum
Bence Satin Gitsin Cinden 10 Milyon € Teklif varmis Larin ve Love Üste Pektemek Yeter Bile bu Formla Pektemeki bile kesemez !
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