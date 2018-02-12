Erteleme anlamsız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, zorlu Başakşehir karşılaşması sonrası oldukça keyifliydi. Tecrübeli çalıştırıcı, ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadıklarını belirterek, "Zor olacağını biliyorduk. Maçın başından itibaren daha çok isteyen, mücadele eden, pozisyona giren taraf bizdik. 3 puanı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Maç ın ilk yarısının daha dengeli geçtiğini dile getiren sarı-lacivertli teknik adam, "İkinci devrede baskımızı daha da artırdık. Neredeyse rakibe pozisyon vermedik. Daha farklı da kazanabileceğimiz bir maç oldu. Hem rakibimizi hem de oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Kocaman, lig yarışında olmak için mutlaka kazanmaları gereken bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını da sözlerine ekleyerek "Kayıpsız geçmemiz bir haftaydı. Ligide dengeleri değiştirebilecek bir maçtı. Kaybetsek hiçbir şey bitmezdi ama moral olarak çok geriye düşebilirdik" dedi.



Her maç böyle devam

Tecrübeli hoca, hala zorlu bir periyotta olduklarını da hatırlatarak "Her maç üzerine koyarak devam etmeliyiz. Bu isteğimizden, şevkimizden bir şey eksilmeden çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Haftaya sahamızdaki Alanya maçından da 3 puan almalıyız" dedi.



ALPER DE 'PENALTI' DEDİ

Alper Potuk penaltı bekledi SARI-lacivertiler 90+1'de penaltı bekledi. Clichy'den çaldığı topla kaleye doğru hareketlenen Alper Potuk, ceza alanına girdiğinde Clichy'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler pozisyonda devam kararı verirken, Alper uzun süre itirazlarda bulundu fakat sonuç değişmedi.



Devre sonunda gergin anlar

Mücadelenin devre arasında tansiyon yükseldi. Başakşehir korner kullanırken, kronometre 48. dakikayı gösteriyordu. Bunun üzerine Aykut Kocaman ve yardımcıları 4. hakeme giderek itiraz ettiler. Bu sırada korner ceza alanı dışına çıkınca hakem ilk yarıyı bitirdi. Bu kez de Başakşehirli oyuncular ve teknik direktör Abdullah Avcı, hakeme yoğun itirazda bulundular