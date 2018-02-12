En son hangi derbi ertelendi?

Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Fikret Orman, "Beşiktaş'a yardım edilmesi gerekiyor" açıklamasına Fenerbahçe cephesi tepki göstermişti.

Başta teknik direktör Aykut Kocaman ve kaptan Volkan Demirel olmak üzere sarı-lacivertliler erteleme talebini "anlamsız" bulduklarını belirtti.

Bu gelişmelerin sonrasında "en son ertelenen derbi ne zaman" sorusu akıllara geldi.

F.BAHÇE'NİN SIKIŞIK FİKSTÜRÜ BRAGA-G.SARAY

Fenerbahçe'yi, 2015-2016 sezonunun mart ayında zorlu bir fikstür bekliyordu.

UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Braga ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçı 1-0 kazanarak çeyrek final için Portekiz'e avantajlı gitmişti.





*Ivan Bebek, Fenerbahçe'den Volkan Şen, Mehmet Topal ve Alper Potuk'u kırmızı kartla oyun dışı bırakmıştı.



Ancak sarı-lacivertliler Braga'da Hırvat hakem Ivan Bebek'in yanlı yönetimine kurban giderek 3 kırmızı kartlı maç sonrası sahadan 4-1 yenik ayrılıp Avrupa defterini kapadı. Fenerbahçe, Ivan Bebek faciasından 3 gün sonra deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaktı.

TÜRK TELEKOM'DA BOMBA PANİĞİ

Braga maçından 3 gün sonra 20 Mart 2016'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi güvenlik gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.





*G.Saray - Fenerbahçe derbisi için önce seyircisiz oynama, ardından erteleme kararı çıkmıştı



Türk Teleom Arena'daki bomba ihbarı sonrası önce tribünler boşaltılmıştı. Ancak daha sonra İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda külüplerle görüşülerek derbi mücadelesi 13 Nisan 2018'de oynanmıştı.



MAHMUT USLU: "ERTELEME TALEP ETTİK"

Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe İkinci başkanı Mahmut uslu ertelemeyle ilgili, "Daha önce erteleme istemiştik. Kabul edilmedi. Bizim menfaatimize olmasına rağmen, biz seyircisiz oynamak istemedik. Biz bunları yaşadık. Kurşunu yedik, şampiyonluğu kaybettik. Başkanımız bizzat Yıldırım Demirören'i aradı. Bu şekilde oynamak istemediğimizi, uygun olmayacağını ilettik. Demek ki ciddi bir istihbarat alındı ve erteleme gereği doğdu" açıklamasını yapmıştı.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin güvenlik gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenmesi sonrası, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör Vitor Pereira'ya yaptığı konuşma, sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

Maçın erteleme kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira ile yaptığı görüşme, kulüp televizyonuna yansıyınca Yıldırım'ın Pereira'ya yönelik, Türkçe olarak ve el işaretleriyle, "Galatasaray-Beşiktaş maçından sonra" sözleri, sosyal paylaşım sitelerinde, henüz tarihi açıklanmayan derbinin ne zaman oynanacağının nasıl bilindiği eleştirilerini beraberinde getirmişti.

FURKAN HACIMALE