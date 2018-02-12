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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    20 maçtır namağlup

    20 maçtır namağlup
    ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça taşıdı. Sarı-lacivertli takım, dahil son 20 resmi karşılaşmasında mağlubiyet görmedi. 'deki son 14 maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alan Kanarya 30 puan topladı. 'ın öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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