Yol ayrımı
Rakibinin 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, kazanırsa fark 2’ye inecek. Mağlubiyet halinde ise 8’e çıkacak ve şampiyonluk ümitleri büyük yara alacak
Karşılaşma öncesi Kanarya, 13 haftayla bu sezon en uzun yenilmezlik serisine sahip takım... Süper Lig'de son mağlubiyetini 29 Eylül 2017'de Akhisarspor karşısında (0-1) alan sarı-lacivertliler, sonraki 13 maçından 7 galibiyet, 6 beraberlikle ayrıldı. Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası dahil 19 maçtır kaybetmiyor. Medipol Başakşehir ise evinde 31 haftadır mağlubiyet görmedi. Ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maçı Başakşehir 3-2 kazanmıştı.
3 eksik, 2 sınırda!
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Skrtel, Janssen ve İsmail, forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali ve Soldado ise bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya Alanyaspor maçında cezalı olacaklar.
En zorlandığı deplasman
Fenerbahçe Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında ligdeki son dış saha galibiyetini 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla aldı. Daha sonra Başakşehir'in sahasında oynanan 5 müsabakanın 4'ünü Boz Baykuşlar kazandı. 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.
Ya barış ya kriz (Mini yorum: Mert Aydın)
Süper Lig'de zirve için çok önemli bir karşılaşma. Medipol Başakşehir'in galibiyeti sadece Fenerbahçe'yi aradan çıkartmaz. Abdullah Avcı'nın öğrencileri diğer büyük maçlar öncesinde özgüven tazeler. Fenerbahçe kazanırsa bu sefer özgüveni kazanan taraf olur. Hem şampiyonluk için iddiası artar hem de taraftarla arasındaki ilişkide yine işi lehine çevirir. Beraberlik ise kötünün iyisi. Ama yenilgi bambaşka boyutta kriz demek. Zira fark 8 puana çıkacak. Nereden bakarsanız bakın; heyecanı ve adrenalini yüksek bir maç futbolseverleri bekliyor.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:13
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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