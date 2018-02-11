Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...

Volkan Demirel, Kadıköy'deki çatlak seslerin takımı etkilendiğini belirtilrken "İçerideki maçlara ben dahil baskı altında çıkıyoruz maçlara" dedi.



İşte Volkan Demirel'in açıklamaları:

"Puan kaybetsek çok uzaklaşacaktık. Bunun bilincinde sahaya çıktık. Bugün istenen Fenerbahçe'yi sahaya yansıttık. Rakibimizi iyi analiz ettik, böyle oynayacaklarını biliyorduk. Hocamızla gerekli analizleri yaptık. İlk yarı 4, ikinci yarı 2-3 pozisyonumuz vardı. 5-6-7, tarihi bir fark olabilirdi. Nadir atakları vardı. Bizim kadar net pozisyonları yoktu. Bu galibiyetle en büyük favorilerinden bir tanesi olduk. Deplasman maçlarını daha rahat ve sakin oynuyoruz. Taraftarımız bize iç sahada desteklesin. Ben dahil baskı altında çıkıyoruz maçlara. Tek hedefim şampiyon olmamız. Bu sene rica ediyorum iç sahada bizlere biraz daha destek versinler. O ıslıklamalara, yuhlamalara ara verilsin. Önemli olan armadır."

Şampiyonluk yarışı için: "Diğer takımlarla fazla ilgilenmiyorum. Benim için Fenerbahçe önemli. Biz kendi performansımızı sahaya yansıtırsak diğerlerinin ne yaptığı önemli değil. Lig kaliteli. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Yeter ki birlikte hareket edelim. Aramızdaki puan farkı çok büyük değil. Her şey elimizde şu an. Biz kazana kazana devam edersek sezon sonu mutlu olacağız."