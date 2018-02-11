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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Uyarılara kulak asmadı

    Uyarılara kulak asmadı

    Doktorlar “Sakatlığın tekrarlayabilir” diye uyardı ama geri adım atmadı. maçında omzundan sakatlanan ve beklenenden bir hafta önce idmanlara çıkan 'nin sambacısı zorlu deplasmanında ilk 11'de olacak.

    'de hafta başından bu yana merak edilen, " oynayacak mı?" sorusunun yanıtı dün yapılan antrenmanda belli oldu. Brezilyalı'nın hafta başından bu yana yapılan antrenmanlardaki performansı yeterli bulundu ve bugün oynanacak zorlu mücadelesinde ilk 11'e alınması kararlaştırıldı. maçında yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle 3 gün askılıkla gezen Giuliano, beklenenden 1 hafta önce antrenmanlara katılmıştı. Brezilyalı yıldız, sağlık heyetinin, "Üzerine düştüğünde veya ikili mücadelelerde zorladığında omzundaki sakatlık daha uzun süreli olarak tekrarlayabilir" uyarısına rağmen "Kendimi kollayarak oynarım. Sorumluluk benim" diyerek takıma dahil oldu. Bu hafta tüm antrenmanlarda yer alan Giuliano'nun performansı, teknik heyet tarafından olumlu bulundu.

    ÖN ALANDA BASKI YAPACAK
    'ın özellikle ön alanda baskı konusunda takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü Giuliano'nun aşırı oynama isteği nedeniyle bu yönde karar verdiği bildirildi. 27 yaşındaki oyuncu maça başlayacak, ilerleyen dakikalarda fizik olarak düşüş gözlenirse oyundan alınacak.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:42
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