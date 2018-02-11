Uyarılara kulak asmadı
Doktorlar “Sakatlığın tekrarlayabilir” diye uyardı ama Giuliano geri adım atmadı. Göztepe maçında omzundan sakatlanan ve beklenenden bir hafta önce idmanlara çıkan Fenerbahçe'nin sambacısı zorlu Başakşehir deplasmanında ilk 11'de olacak.
Fenerbahçe'de hafta başından bu yana merak edilen, "Giuliano oynayacak mı?" sorusunun yanıtı dün yapılan antrenmanda belli oldu. Brezilyalı'nın hafta başından bu yana yapılan antrenmanlardaki performansı yeterli bulundu ve bugün oynanacak zorlu Başakşehir mücadelesinde ilk 11'e alınması kararlaştırıldı. Göztepe maçında yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle 3 gün askılıkla gezen Giuliano, beklenenden 1 hafta önce antrenmanlara katılmıştı. Brezilyalı yıldız, sağlık heyetinin, "Üzerine düştüğünde veya ikili mücadelelerde zorladığında omzundaki sakatlık daha uzun süreli olarak tekrarlayabilir" uyarısına rağmen "Kendimi kollayarak oynarım. Sorumluluk benim" diyerek takıma dahil oldu. Bu hafta tüm antrenmanlarda yer alan Giuliano'nun performansı, teknik heyet tarafından olumlu bulundu.
ÖN ALANDA BASKI YAPACAK
Aykut Kocaman'ın özellikle ön alanda baskı konusunda takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü Giuliano'nun aşırı oynama isteği nedeniyle bu yönde karar verdiği bildirildi. 27 yaşındaki oyuncu maça başlayacak, ilerleyen dakikalarda fizik olarak düşüş gözlenirse oyundan alınacak.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:42
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Bayern Münih kazanmaya devam ediyor
Toplam 2
Yorum
seda evt benle 7 enerjistle oynarsa böle oolur yinede schalkeye bi gol attirdim ya shcalke unutmus oyunu
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'2-0'dan sonra teslim olduk'
Toplam 2
Yorum
seda olursun tabi cünki tersi düzü bilmiyon kalen eksik korunuyo
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Olmuyor işte yapamıyoruz
Toplam 4
Yorum
KAPLAN ARKADAŞ TRABZONSPOR DİĞER TAKIMLARA BENZEMEZ TARAFTAR SAHİP ÇIKSIN DİYON DAHA NE YAPACAK TARAFDAR ÇIK AÇIK AÇIK SÖLEEEEEEEE
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