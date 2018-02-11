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    11 Şubat 2018, Pazar
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    "Teknik heyeti ikna edebilmek için kavga ettim"

    "Teknik heyeti ikna edebilmek için kavga ettim"

    'nin Brezilyalı yıldızı , omzundan yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta formasından uzak kalmıştı. maçında görev alabilmek için oldukça istekli tavrını anlatan Giuliano, maçta forma giyebilmek için teknik heyetle tartıştığını söyledi

    , 'nin 'i deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından önemli ifadeler kullandı.

    Güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Brezilyalı yıldız, büyük risk alarak sahaya çıktığını açıkladı. Hafta içinde yaşananları anlatan Giuliano,"Doktorumuza, sağlık ekibimize, hocamıza çok teşekkür ediyorum. Takım halinde çok güzel bir galibiyet aldık. Hafta içi biraz kavgalı geçti, teknik heyetle tartışmalar oldu. Ben sahada olmak istiyordum. Bir risk vardı ve bu riski aldığımıza değdi. Bu akşam takımıma katkı sağladığım için, takımım için elimden geleni yaptığım için gerçekten son derece büyük bir mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:51
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