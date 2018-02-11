"Teknik heyeti ikna edebilmek için kavga ettim"
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, omzundan yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta formasından uzak kalmıştı. Başakşehir maçında görev alabilmek için oldukça istekli tavrını anlatan Giuliano, maçta forma giyebilmek için teknik heyetle tartıştığını söyledi
Giuliano, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından önemli ifadeler kullandı.
Güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Brezilyalı yıldız, büyük risk alarak sahaya çıktığını açıkladı. Hafta içinde yaşananları anlatan Giuliano,"Doktorumuza, sağlık ekibimize, hocamıza çok teşekkür ediyorum. Takım halinde çok güzel bir galibiyet aldık. Hafta içi biraz kavgalı geçti, teknik heyetle tartışmalar oldu. Ben sahada olmak istiyordum. Bir risk vardı ve bu riski aldığımıza değdi. Bu akşam takımıma katkı sağladığım için, takımım için elimden geleni yaptığım için gerçekten son derece büyük bir mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:51
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Ozan Tufan'ın takıma dönüş tarihi belli oldu
Toplam 2
Yorum
Emirî Efendi Son yıllarda Aziz Yıldırım'ın kötü yönetimi sayesinde Fenerbahçe'yi sıradan bir Anadolu kulübü zannediyoruz. İspatı ise Ozan Tufan ilh..
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Trabzonspor’dan iki farklı seri
Toplam 4
Yorum
ERAY 50. yılda şampiyonluk diye gelenlere bak. 51. yıl oldu şampiyonluk nerede? 4. olsak sevinecek duruma geldik. Yapamıyorsanız bırakın gidin.
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Yol ayrımı
Toplam 8
Yorum
myfutbol Emree her yıl aynı senaryo. Fener maçı ve sen yoksun! Türk futbolu sen ve senin gibilerden bir gün kurtulacaktır elbet
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