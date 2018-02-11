Soyunma odasında büyük sürpriz
Fenerbahçe teknik heyeti Başakşehir'i 2-0 yendikleri maç öncesinde ilginç bir uygulamaya gitti
Beinsports Fenerbahçe muhabirinin verdiği bilgiye göre; Sarı Lacivertliler konsantrasyonu artırmak adına turuncu renkte olan konuk ekip soyunma odası duvarlarını sarı lacivert renklerde duvar kağıdıyla kapladılar. Uygulama maç öncesi kısa sürede yapıldı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:13
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Ozan Tufan'ın takıma dönüş tarihi belli oldu
Toplam 2
Yorum
Emirî Efendi Son yıllarda Aziz Yıldırım'ın kötü yönetimi sayesinde Fenerbahçe'yi sıradan bir Anadolu kulübü zannediyoruz. İspatı ise Ozan Tufan ilh..
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Trabzonspor’dan iki farklı seri
Toplam 4
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ERAY 50. yılda şampiyonluk diye gelenlere bak. 51. yıl oldu şampiyonluk nerede? 4. olsak sevinecek duruma geldik. Yapamıyorsanız bırakın gidin.
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Yol ayrımı
Toplam 8
Yorum
myfutbol Emree her yıl aynı senaryo. Fener maçı ve sen yoksun! Türk futbolu sen ve senin gibilerden bir gün kurtulacaktır elbet
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