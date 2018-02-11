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    11 Şubat 2018, Pazar
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    'ın takıma dönüş tarihi belli oldu

    Ozan Tufan'ın takıma dönüş tarihi belli oldu

    Fenerbahçe'de Aykut Kocamana'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:57
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