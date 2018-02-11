Fenerbahçe, Başakşehir'in serisini bozdu
Sahasında tam 31 maçtır yenilmeyen Medipol Başakşehir'in bu serisi Fenerbahçe karşısında sona erdi.
Fenerbahçe mücadelesine kadar sahasındaki son yenilgisini 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla alan Abdullah Avcı'nın takımı, sarı-lacivertli ekip karşısında aldığı mağlubiyetle Fatih Terim Stadyumu'nda 31 maç sonra yenilgi yüzü gördü.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:16
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Ozan Tufan'ın takıma dönüş tarihi belli oldu
Toplam 2
Yorum
Emirî Efendi Son yıllarda Aziz Yıldırım'ın kötü yönetimi sayesinde Fenerbahçe'yi sıradan bir Anadolu kulübü zannediyoruz. İspatı ise Ozan Tufan ilh..
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Trabzonspor’dan iki farklı seri
Toplam 4
Yorum
ERAY 50. yılda şampiyonluk diye gelenlere bak. 51. yıl oldu şampiyonluk nerede? 4. olsak sevinecek duruma geldik. Yapamıyorsanız bırakın gidin.
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Yol ayrımı
Toplam 8
Yorum
myfutbol Emree her yıl aynı senaryo. Fener maçı ve sen yoksun! Türk futbolu sen ve senin gibilerden bir gün kurtulacaktır elbet
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