CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , Başakşehir'in serisini bozdu

    Fenerbahçe, Başakşehir'in serisini bozdu

    Sahasında tam 31 maçtır yenilmeyen 'in bu serisi karşısında sona erdi.

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında , sahasında 'ye 2-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanın yanında evindeki namağlup unvanını da kaybetti.

    Fenerbahçe mücadelesine kadar sahasındaki son yenilgisini 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla alan 'nın takımı, sarı-lacivertli ekip karşısında aldığı mağlubiyetle Fatih Terim Stadyumu'nda 31 maç sonra yenilgi yüzü gördü.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe, Başakşehir'in serisini bozdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN