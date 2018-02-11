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    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...

    Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...

    , 'nin 'i 2-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    ?'in 21. haftasında Medipol ile karşılaştı. Fenerbahçe, Başakşehir'i Fernandao'nun golleriyle 2-0 yendi.

    Rıdvan Dilmen, Başakşehir - Fenerbahçe maçını şöyle yorumladı:

    Başakşehir'in taktik ve oyun anlamında en çok dağıldığı maç oldu. Aykut Hoca, Valbuenasız başlayıp kaybetseydi. Çok şey kaybedecekti.Bir tarafta sakinlik ile largelık, diğer tarafta ise sakinlik, taktik ve oyun disiplini vardı. Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük kariyerinde en keyif aldığı maç olmuştur. Öğretmen, öğrettiklerinin karşılığını görür ya. Onun gibi... Fenerbahçe oyunun 80. dakikası dahil rakibini uzun pas ve geri pasa zorladı. Visca oyunun devamında düşüşe geçti. Clichy bitti. Oyunda kaybettiler. Bu oyuncular, bu hoca, bu performans hak ediyor. Haftaya 45 bin kişi olmazsa statta taraftar şampiyonluğu hayal etmiyor demektir. Ama bu oyuncular, hu hoca şampiyonluğu hayal ediyor. Bu ortada.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:24
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