Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Rıdvan Dilmen, Başakşehir - Fenerbahçe maçını şöyle yorumladı:
Başakşehir'in taktik ve oyun anlamında en çok dağıldığı maç oldu. Aykut Hoca, Valbuenasız başlayıp kaybetseydi. Çok şey kaybedecekti.Bir tarafta sakinlik ile largelık, diğer tarafta ise sakinlik, taktik ve oyun disiplini vardı. Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük kariyerinde en keyif aldığı maç olmuştur. Öğretmen, öğrettiklerinin karşılığını görür ya. Onun gibi... Fenerbahçe oyunun 80. dakikası dahil rakibini uzun pas ve geri pasa zorladı. Visca oyunun devamında düşüşe geçti. Clichy bitti. Oyunda kaybettiler. Bu oyuncular, bu hoca, bu performans hak ediyor. Haftaya 45 bin kişi olmazsa statta taraftar şampiyonluğu hayal etmiyor demektir. Ama bu oyuncular, hu hoca şampiyonluğu hayal ediyor. Bu ortada.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:24
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Ozan Tufan'ın takıma dönüş tarihi belli oldu
Toplam 2
Yorum
Emirî Efendi Son yıllarda Aziz Yıldırım'ın kötü yönetimi sayesinde Fenerbahçe'yi sıradan bir Anadolu kulübü zannediyoruz. İspatı ise Ozan Tufan ilh..
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Trabzonspor’dan iki farklı seri
Toplam 4
Yorum
ERAY 50. yılda şampiyonluk diye gelenlere bak. 51. yıl oldu şampiyonluk nerede? 4. olsak sevinecek duruma geldik. Yapamıyorsanız bırakın gidin.
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Yol ayrımı
Toplam 8
Yorum
myfutbol Emree her yıl aynı senaryo. Fener maçı ve sen yoksun! Türk futbolu sen ve senin gibilerden bir gün kurtulacaktır elbet
Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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