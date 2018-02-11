Ahmet Çakar'dan olay Volkan Demirel paylaşımı!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın son dakikasında yan hakeme ettiği küfür sosyal medyaya damga vurdu.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:37
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Ozan Tufan'ın takıma dönüş tarihi belli oldu
Toplam 2
Yorum
Emirî Efendi Son yıllarda Aziz Yıldırım'ın kötü yönetimi sayesinde Fenerbahçe'yi sıradan bir Anadolu kulübü zannediyoruz. İspatı ise Ozan Tufan ilh..
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Trabzonspor’dan iki farklı seri
Toplam 4
Yorum
ERAY 50. yılda şampiyonluk diye gelenlere bak. 51. yıl oldu şampiyonluk nerede? 4. olsak sevinecek duruma geldik. Yapamıyorsanız bırakın gidin.
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Yol ayrımı
Toplam 8
Yorum
myfutbol Emree her yıl aynı senaryo. Fener maçı ve sen yoksun! Türk futbolu sen ve senin gibilerden bir gün kurtulacaktır elbet
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