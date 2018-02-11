Abdullah Avcı'dan Kocaman'a gönderme
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, Fenerbahçe’nin kendilerini oynatmamaya çalıştığını söyleyerek, şampiyonluğa da inançlarının tam olduğunu söyledi.
"Şampiyon olacağımıza inanıyoruz"
Eksik isimlerin takımı nasıl etkilediği yönündeki soruyu yanıtlayan Avcı, "Oynatmamaya çalışan, topun arkasına çabuk geçen bir takıma karşı oynadık. Oyuncular hakkında konuşmak yerine, takım hakkında konuşmayı severim. Bu oyunun içinde bu var. Zaman zaman eksikler olacaktı. Bugün neyi planladığımıza bakmak gerekiyor" dedi.
Şampiyonluğa olan inançlarının devam ettiğini söyleyen başarılı teknik adam, "Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Rakibin kaygısı çok fazlaydı. Bugün değerli olan şu, 4 senedir üzerine koyarak oluşturduğumuz oyunla ligin tepesindeyiz. Fenerbahçe'nin bugün oynatmamak üzerine ortaya koyduğu futbol, bizim ne kadar geliştiğimizi gösteriyor" açıklamasını yaptı.
Son olarak Arda Turan'la ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Arda bugün bölüm bölüm iyi oynadı. Ama uzun süredir oynamayan bir oyuncuydu Arda. Süresini uzatıyoruz. Her geçen daha da iyi olacak. Bence şu anda şampiyonluk yarışı 4 takım arasında gidiyor. Biz de oyunumuzu geliştirerek bu yolda devam ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:05
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Ozan Tufan'ın takıma dönüş tarihi belli oldu
Toplam 2
Yorum
Emirî Efendi Son yıllarda Aziz Yıldırım'ın kötü yönetimi sayesinde Fenerbahçe'yi sıradan bir Anadolu kulübü zannediyoruz. İspatı ise Ozan Tufan ilh..
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Trabzonspor’dan iki farklı seri
Toplam 4
Yorum
ERAY 50. yılda şampiyonluk diye gelenlere bak. 51. yıl oldu şampiyonluk nerede? 4. olsak sevinecek duruma geldik. Yapamıyorsanız bırakın gidin.
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Yol ayrımı
Toplam 8
Yorum
myfutbol Emree her yıl aynı senaryo. Fener maçı ve sen yoksun! Türk futbolu sen ve senin gibilerden bir gün kurtulacaktır elbet
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