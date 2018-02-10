Yine olursa fırtına kopar!
Sarı-lacivertlilerde MHK'yla yaşanan demeç savaşı sonrası Başakşehir mücadelesinin önemi daha da artarken, gözler hakem Halil Umut Meler'de olacak. Yönetimin, bu karşılaşmada da aleyhlerine hakem hatası yaşanması halinde bu kez daha büyük bir tepki hazırlığında olduğu öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın hafta içi sık sık Samandıra'ya gelerek bu durumu masaya yatırdığı öğrenildi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Yine olursa fırtına kopar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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