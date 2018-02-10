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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Yine olursa fırtına kopar!

    Yine olursa fırtına kopar!
    Sarı-lacivertlilerde MHK'yla yaşanan demeç savaşı sonrası mücadelesinin önemi daha da artarken, gözler hakem Halil Umut Meler'de olacak. Yönetimin, bu karşılaşmada da aleyhlerine hakem hatası yaşanması halinde bu kez daha büyük bir tepki hazırlığında olduğu öğrenildi. Başkan 'ın hafta içi sık sık Samandıra'ya gelerek bu durumu masaya yatırdığı öğrenildi.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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