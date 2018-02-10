RVP’den süper gol
Kanarya'nın sezon ortasında Feyenoord'a gönderdiği Robin van Persie yeni takımında ilk golünü kaydetti. Feyenoord'un Groningen'i 3-0 yendiği mücadelede 77. dakikada oyuna giren Hollandalı yıldız 78'de muhteşem bir vuruşla fileleri havalandırdı. RVP "Gizlice bu golün hayalini kuruyordum. Artık gerisinin geleceğini biliyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
RVP’den süper gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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