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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’den süper gol

    RVP’den süper gol
    Kanarya'nın sezon ortasında 'a gönderdiği Robin van Persie yeni takımında ilk golünü kaydetti. Feyenoord'un Groningen'i 3-0 yendiği mücadelede 77. dakikada oyuna giren Hollandalı yıldız 78'de muhteşem bir vuruşla fileleri havalandırdı. "Gizlice bu golün hayalini kuruyordum. Artık gerisinin geleceğini biliyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:03
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