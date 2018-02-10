Ligde 20. randevu
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir ligde 20 kez karşı karşıya geldi. Sarı- lacivertlilerin 9, Başakşehir'in 8 galibiyeti bulunuyor. 2 maç beraberlikle sona erdi. Kanarya'nın 26 golüne Medipol Başakşehir 24 golle cevap verdi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Ligde 20. randevu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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