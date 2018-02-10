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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    20. randevu

    <a href="/index/ligde?id=bd7cdf42-c20d-40b1-9ccf-3cba07d950c8" class="" rel="tag">Ligde</a> 20. randevu
    ile 20 kez karşı karşıya geldi. Sarı- lacivertlilerin 9, Başakşehir'in 8 galibiyeti bulunuyor. 2 maç beraberlikle sona erdi. Kanarya'nın 26 golüne 24 golle cevap verdi.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:13
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