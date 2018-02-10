Körü körüne saldırma av olma!

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Yenilirsek işimizi mucizelere kalır" dediği yarınki Başakşehir maçı için "Belki de son şansımız" ifadesini kullanmıştı. Zira Kanarya lidere karşı kaybederse 5 olan puan farkı 8'e çıkacak. Galibiyet ise farkı 2'ye indirecek, ligi adeta yeniden başlatacak. Bu şansı iyi kullanmak isteyen sarı- lacivertli hoca, kurmaylarına hazırlattığı Başakşehir'le ilgili analiz raporlarını inceledikten sonra oyun planını da aşağı yukarı belirledi. Kocaman'ın ilk hedefi, sahasında 31 maçtır yenilmeyen, iç sahada son 6 maçını ise kazanan Abdullah Avcı'nın takımını önce durdurmak.



'İYİ SAVUNMA İLE KAZANIRIZ'

451'i isabetli 570 pasla ligin en çok pas yapan ekibi olan Medipol Başakşehir'in elinden bu kozu almak istiyor. Bunun için güçlü bir orta saha hazırlıyor. Planlarında Giuliano ve Valbuena yok. Fizik gücü yüksek bir orta saha ile rakibi sindirmek ve pas yollarını tıkamak isteyen Kocaman, kanat beklerine de "Gerekmedikçe ileri çıkmayın" talimatı verdi. Defans LARININ arkasına atılacak toplara da çok dikkat edilmesini isteyen Kocaman, oldukça can yakan bireysel hatalar için de futbolcularını uyarırken, herkesten oyun disiplinine 90 dakika boyunca uymasını istedi. Giul ian o ve Valbuena'yı maçın gidişine göre ikinci yarıda kullanacak olan Kocaman, "Unutmayın; bu maçı kalemezi iyi savunarak kazanabiliriz. Önce rakibin cesaretini ve kazanma iştahını kıracağız, gol için ise sabredeceğiz" dedi.



Emre BOL



İŞTE F.BAHÇE'NİN BAŞAKŞEHİR 11'İ:

Aykut Kocaman, dünkü çift kale maçta as takımını şu oyunculardan kurdu: Volkan- İsla, Neustadter, Neto, Hasan Ali- Mehmet Topal, Josef, Alper-Dirar, Aatıf-Fernandao.

'Baskı' için şart

Beş eksiğine rağmen iki haftadır oyunu domine eden bir kadro kurdu Aykut hoca. Başakşehir karşısında da önce kendi oyununu kabul ettirmeye çalışacaktır. Önde 'baskılı' başlamak istiyor ve bunu yapacaklarla maça başlayacak. Maçı son yarım saatlik bölümde kazanmayı planlıyor muhtemelen. Sakatlıktan çıkan Giuliano ve çok top kaybı yapan Valbuena'yı da bu sırada kullanır.

Mini yorum Gürcan Bilgiç



'Yenersek büyük bir adım olacak"

Zorlu maç öncesinde oyuncularını motivasyon olarak da yukarıya çekmek isteyen Aykut hoca, oyuncularına büyük maçlardaki başarılı performanslarını hatırlatıyor ve yarınki maçı kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacaklarına olan inancının belirtiyor.



TARAFTAR, TAKIMA SAHİP ÇIKTI

Arnavutköylü Fenerbahçeliler, dün Samandıra'ya gelerek sarı-lacivertli takımın antrenmanın bir bölümünü izledi, ardından da Aykut Kocaman ve futbolculara çiçek hediye ederek tatlı ikramında bulundu. Taraftarlar ayrıca 'Yalnız Değilsiniz' pankartı açarak takıma sahip çıktı.

