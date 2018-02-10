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    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hiç kazanamadı

    Hiç kazanamadı
    Fenerbahçe , Medipol ile oynadığı son 9 maçtan 1 galibiyet çıkarabildi. Onu da 2010 yılında Aykut Kocaman yönetiminde elde etti. Başakşehir'in yeni evi Fatih Terim Stadı'nda ise hiç galibiyeti yok. 3 mücadelenin 2'sini Başakşehir kazanırken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:11
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