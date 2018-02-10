Hiç kazanamadı
Fenerbahçe , Medipol Başakşehir ile oynadığı son 9 maçtan 1 galibiyet çıkarabildi. Onu da 2010 yılında Aykut Kocaman yönetiminde elde etti. Başakşehir'in yeni evi Fatih Terim Stadı'nda ise hiç galibiyeti yok. 3 mücadelenin 2'sini Başakşehir kazanırken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
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