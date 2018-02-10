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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Hedefim

    Hedefim <a href="/index/la-liga?id=c32d8da3-2126-414c-8106-33dd27986cf0" class="" rel="tag">La Liga</a>

    " serüveni inşallah benim ve takımım için güzel olur. Umarım sezon sonunda daha güçlü şekilde ’ye dönerim. En büyük hayalim ise ’nde oynamak”

    F.Bahçe'nin ara transferde sezon sonuna kadar 'a kiraladığı , ilk kez konuştu. Radyospor'a röportaj veren 21 yaşındaki genç forvet, "'a elimden geldiğince katkıda bulunmak istiyorum. Katkı verebilirsem ne mutlu bana. Boluspor serüveni inşallah benim ve takımım için güzel olur. Umarım sezon sonunda daha güçlü şekilde 'ye dönerim" dedi. Hedefinin olduğunu sözlerine ekleyen Ahmethan, "Tabii ki her genç oyuncunun hedefi Avrupa'dır. Bunu benim gibi yeni genç jenerasyonda net bir şekilde görüyorsunuz. Son dönemde de ülkemizden yurt dışına önemli transferler gerçekleşti. 'da oynamak istiyorum" diye konuştu. Tenis merakı olan genç futbolcu, "Tenis benim için büyük bir tutku. Federer hayranıyım. Onun, herkesin örnek alması gereken bir sporcu olduğunu düşünüyorum. Muazzam bir kişilik ve mükemmel bir karaktere sahip" ifadelerini kullandı.

    Lewandowski hayranı
    Ahmethan Köse, kendisini okul takımında oynarken Şenol Çorlu'nun beğenip 'nin altyapısına aldığını söylerken, örnek aldığı ismin ise 'in Polonyalı süper starı Robert Lewandowski olduğunu söyledi.

    FENER'DE 7 MAÇ OYNADI
    Fenerbahçe'de 4 Avrupa Ligi 3 kez ilk 11'de sahaya çıkan Ahmethan, ligde ise 2-2 biten ilk lig 18 dakika forma giydi. Kupada ise iki kez sonradan oyuna giren oyuncu, bu maçlarda skora hiç katkıda bulunamadı. Ahmethan, Boluspor'la ise bir kez maça çıktı, 2-0 biten Gazişehir maçında 18 dakika süre aldı.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:48
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