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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Geleceğin Fener'i kuruluyor

    Geleceğin Fener'i kuruluyor

    Eljif Elmas, Görkem, Andreas gibi genç yetenekleri kadrosuna katan Kanarya, takımı gençleştirmek için 3 Avrupalı forveti daha takibe aldı

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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