F.Bahçe’ye gelmeyen Lucas Perez’e şok!
Sezon başında Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği forvet Lucas Perez, kiralık olarak gittiği Deportivo La Coruna’da istenmeyen adam oldu.
Arsenal'de teknik direktör Arsene Wenger'in planları arasında yer almayan ve Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo'ya kiralanan Perez, beklenileni veremedi.
Bu sezon oynadığı 21 maçta sadece 5 gol atan 29 yaşındaki forvet, İspanya'da zor günler geçiriyor.
Perez'in oturduğu evin çevresindeki sokakları spreylerle boyayan taraftarlar, "Lucas, geldiğin yere s….. git" yazarak yıldız futbolcunun kulübü terk etmesini istedi. Ancak bir mahalle sakini, Perez'in Arsenal'e taşınmadan önce burada oturduğunu, şu anki evinin nerede olduğunu bilmediğini dile getirdi.
2016 yılında Deportivo'dan Arsenal'e 14 milyon euro'ya transfer olan Perez, Londra ekibinde bir türlü kendisini gösterme şansı bulamadı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:04
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Maçlar ertelensin!
Toplam 15
Yorum
CELAL OFFFF BIRININ KOCAMANI AGLAR BIRININ ORMANI AGLAR BIKTIK SIZDEN CIKIN ERKEK GIBI TOPUNUZU OYNAYIN YENIN YENILIN TERIM YENILDI KTYDUK DED
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RVP’den süper gol
Toplam 1
Yorum
bjkli helal sana uçan hollandalı hala fenere gol atıyorsun :)
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Oyuna gelme Hocam
Toplam 1
Yorum
bjkli iki güzel adam (hocam şu ozzy inadından vazgeç lütfen:) )
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