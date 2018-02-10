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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    F.Bahçe’ye gelmeyen ’e şok!

    F.Bahçe’ye gelmeyen Lucas Perez’e şok!

    Sezon başında ’nin kadrosuna katmak istediği forvet , kiralık olarak gittiği ’da istenmeyen adam oldu.

    'de teknik direktör 'in planları arasında yer almayan ve Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo'ya kiralanan Perez, beklenileni veremedi.

    Bu sezon oynadığı 21 maçta sadece 5 gol atan 29 yaşındaki forvet, 'da zor günler geçiriyor.

    Perez'in oturduğu evin çevresindeki sokakları spreylerle boyayan taraftarlar, "Lucas, geldiğin yere s….. git" yazarak yıldız futbolcunun kulübü terk etmesini istedi. Ancak bir mahalle sakini, Perez'in Arsenal'e taşınmadan önce burada oturduğunu, şu anki evinin nerede olduğunu bilmediğini dile getirdi.

    2016 yılında Deportivo'dan Arsenal'e 14 milyon euro'ya transfer olan Perez, ekibinde bir türlü kendisini gösterme şansı bulamadı.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:04
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