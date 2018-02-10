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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Çok değişti

    Çok değişti

    Kanarya'da kampına götürülmeyen genç yıldız, devre arası 'ya transferi gerçekleşmeyince takımda kalmıştı

    için "Kilo aldı, bunalıma girdi, idman bile yapmıyor" deniyordu. Oysa 22'lik futbolcu başını antrenmandan kaldırmıyor

    Sarı-lacivert liler - de Ozan Tufan'ın durumu merak ediliyor... Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olmasına rağmen, performansından çok kiloları ve özel hayatıyla anılan 22 yaşındaki yıldız hakkında sürekli olumsuz haberler çıkıyor. "Kilo aldı, kalınca bunalıma girdi. İdmanları aksatıyor" gibi söylentilerin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ozan'ın menajerlik şirketini değiştirerek Reza Fezali'yi geçtiği ifade edilmişti ancak hala 'ın da ortağı olduğu Lian Sports ile çalıştığı belirtildi. 'ın son güne kadar Ozan'ı istediği ifade edildi ancak İngiliz ekibinin hedefine hiç girmedi. Ozan'ı , Deportivo ve Partizan kanca attı. Kulüp Galatasaray ve 'a gider korkusuyla satmadı.

    BİRKAÇ MAÇLA KENDİNE GELİR
    OzanTufan'ın kadro dışı kaldıktan sonra çalışmadığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Tam tersine genç futbolcu, antrenör Hasan Özdemir eşliğinde antrenman kaçırmadan çalışmalarını sürdürüyor. Her sabah 10.00'da 2 saati bulan fizik ve kondisyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Ozan'ın şu an için tek eksiği oynamadığı için maç ritmi olmaması. Affedilmesi gündemde olan Ozan'ın yeniden A Takım'a katılması halinde 3-4 idman ve birkaç maçla formunu bulabileceği konuşuluyor. Yönetim, Ozan Tufan'ın affedilmesi yönünde görüş bildiriyor. Teknik direktör da Ozan'ın bu şekilde devam etmesi halinde takıma katılabileceği yönünde sinyaller vermişti.


    AiLESiNi GETiRDi
    OZAN Tufan'ın motivasyonunu üst seviyeye çekmek için ailesini de İstanbul'a getirdiği kaydedildi. 22 yaşındaki futbolcu, Bursa'da yaşayan ailesini İstanbul'da yaşamaya ikna etti. Onlarla daha çok vakit geçirerek hatalı davranışlardan uzak duruyor.

    Ozan Tufan çok konuşulan teknesini sattı. Sadece bir arabası var.


    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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