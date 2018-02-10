Çok değişti

Kanarya'da Antalya kampına götürülmeyen genç yıldız, devre arası İspanya'ya transferi gerçekleşmeyince takımda kalmıştı



Ozan Tufan için "Kilo aldı, bunalıma girdi, idman bile yapmıyor" deniyordu. Oysa 22'lik futbolcu başını antrenmandan kaldırmıyor



Sarı-lacivert liler - de Ozan Tufan'ın durumu merak ediliyor... Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olmasına rağmen, performansından çok kiloları ve özel hayatıyla anılan 22 yaşındaki yıldız hakkında sürekli olumsuz haberler çıkıyor. "Kilo aldı, kadro dışı kalınca bunalıma girdi. İdmanları aksatıyor" gibi söylentilerin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ozan'ın menajerlik şirketini değiştirerek Reza Fezali'yi geçtiği ifade edilmişti ancak hala Mirsad Türkcan'ın da ortağı olduğu Lian Sports ile çalıştığı belirtildi. Crystal Palace'ın son güne kadar Ozan'ı istediği ifade edildi ancak İngiliz ekibinin hedefine hiç girmedi. Ozan'ı Real Betis, Deportivo ve Partizan kanca attı. Kulüp Galatasaray ve Beşiktaş'a gider korkusuyla satmadı.



BİRKAÇ MAÇLA KENDİNE GELİR

OzanTufan'ın kadro dışı kaldıktan sonra çalışmadığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Tam tersine genç futbolcu, antrenör Hasan Özdemir eşliğinde antrenman kaçırmadan çalışmalarını sürdürüyor. Her sabah 10.00'da 2 saati bulan fizik ve kondisyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Ozan'ın şu an için tek eksiği oynamadığı için maç ritmi olmaması. Affedilmesi gündemde olan Ozan'ın yeniden A Takım'a katılması halinde 3-4 idman ve birkaç maçla formunu bulabileceği konuşuluyor. Yönetim, Ozan Tufan'ın affedilmesi yönünde görüş bildiriyor. Teknik direktör Aykut Kocaman da Ozan'ın bu şekilde devam etmesi halinde takıma katılabileceği yönünde sinyaller vermişti.



AiLESiNi GETiRDi

OZAN Tufan'ın motivasyonunu üst seviyeye çekmek için ailesini de İstanbul'a getirdiği kaydedildi. 22 yaşındaki futbolcu, Bursa'da yaşayan ailesini İstanbul'da yaşamaya ikna etti. Onlarla daha çok vakit geçirerek hatalı davranışlardan uzak duruyor.



Ozan Tufan çok konuşulan teknesini sattı. Sadece bir arabası var.



