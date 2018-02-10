Aziz Yıldırım hoca oluyor
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayallerinden birisi Fenerbahçe Üniversitesi... Açılması için geri sayıma geçilen okulda F.Bahçe kendi gazetecisini, kendi sporcusunu, kendi teknik direktörünü yetiştirecek. Ayrıca Yıldırım'ın üzerinde durduğu bir bölüm daha var; spor yöneticiliği. Yıldırım'ın, bu bölümün derslerine bizzat kendisinin de girmek istediği öğrenildi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
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