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    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    hoca oluyor

    Aziz Yıldırım hoca oluyor
    'ın en büyük hayallerinden birisi ... Açılması için geri sayıma geçilen okulda F.Bahçe kendi gazetecisini, kendi sporcusunu, kendi teknik direktörünü yetiştirecek. Ayrıca Yıldırım'ın üzerinde durduğu bir bölüm daha var; spor yöneticiliği. Yıldırım'ın, bu bölümün derslerine bizzat kendisinin de girmek istediği öğrenildi.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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