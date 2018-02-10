Adebayor fark attı
Kanarya'nın bu haftaki rakibi Medipol Başakşehir'in forveti Emmanuel Adebayor lige damga vuran isimlerden... Togolu golcü 18 maçta 10 kez fileleri sarstı. Sarı-lacivertlilerin forvet hattı ise 33 yaşındaki forvete yetişemedi. Soldado 16 maçta 3 gol attı. Janssen'in 11 karşılaşmada 2 golü var. Fernandao ise 1 kez fileleri sarstı. Fenerbahçe'nin 3 forveti toplam 6 gol kaydederken Adebayor tek başına rakip ağları 10 kez havalandırdı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
-
Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
-
Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Adebayor fark attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.