CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Adebayor fark attı

    Adebayor fark attı
    Kanarya'nın bu haftaki rakibi 'in forveti lige damga vuran isimlerden... Togolu golcü 18 maçta 10 kez fileleri sarstı. Sarı-lacivertlilerin forvet hattı ise 33 yaşındaki forvete yetişemedi. 16 maçta 3 gol attı. Janssen'in 11 karşılaşmada 2 golü var. Fernandao ise 1 kez fileleri sarstı. 'nin 3 forveti toplam 6 gol kaydederken Adebayor tek başına rakip ağları 10 kez havalandırdı.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adebayor fark attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN