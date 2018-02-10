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    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    2 şampiyonluğu bu statta verdi

    2 şampiyonluğu bu statta verdi

    Fenerbahçe; Stadı'nda 2 şampiyonluk kaybetti

    2014-15 sezonunda 33. haftada ile 2-2 berabere kalınca şampiyonluğunu ilan etmişti.

    2015- 16 sezonunda ise 32. haftada rakibine 2-1 yenilince bu kez diğer ezeli rakibi çok büyük bir avantaj yakaladı ve şampiyonluğa ulaştı.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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