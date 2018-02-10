2 şampiyonluğu bu statta verdi
Fenerbahçe; Fatih Terim Stadı'nda 2 şampiyonluk kaybetti
2014-15 sezonunda 33. haftada Başakşehir ile 2-2 berabere kalınca Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti.
2015- 16 sezonunda ise 32. haftada rakibine 2-1 yenilince bu kez diğer ezeli rakibi Beşiktaş çok büyük bir avantaj yakaladı ve şampiyonluğa ulaştı.
2015- 16 sezonunda ise 32. haftada rakibine 2-1 yenilince bu kez diğer ezeli rakibi Beşiktaş çok büyük bir avantaj yakaladı ve şampiyonluğa ulaştı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
2 şampiyonluğu bu statta verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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