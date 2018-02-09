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    09 Şubat 2018, Cuma
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    'ye taraftar morali

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye taraftar morali

    'de hafta sonu lider 'le kritik maça çıkacak sarı-lacivertli takımın antrenmanına gelen bir grup taraftar teknik heyet ve futbolculara destek oldu

    'in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü lider 'le deplasmanda kritik maça çıkacak 'ye, taraftarı moral verdi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman öncesi bir grup taraftarın takıma destek olmak için tesislere geldiği belirtildi.

    "Yalnız değilsiniz." pankartı açan taraftarların teknik direktörü Kocaman ve futbolculara tatlı ikramında bulunduğu kaydedildi.

    Antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Şut ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

    Sarı-lacivertli takım, maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 18:41
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