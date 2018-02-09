Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü lider Medipol Başakşehir'le deplasmanda kritik maça çıkacak Fenerbahçe'ye, taraftarı moral verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman öncesi bir grup taraftarın takıma destek olmak için tesislere geldiği belirtildi.

"Yalnız değilsiniz." pankartı açan taraftarların teknik direktörü Kocaman ve futbolculara tatlı ikramında bulunduğu kaydedildi.

Antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Şut ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



