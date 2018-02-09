Fenerbahçe'ye taraftar morali
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu lider Medipol Başakşehir'le kritik maça çıkacak sarı-lacivertli takımın antrenmanına gelen bir grup taraftar teknik heyet ve futbolculara destek oldu
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü lider Medipol Başakşehir'le deplasmanda kritik maça çıkacak Fenerbahçe'ye, taraftarı moral verdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman öncesi bir grup taraftarın takıma destek olmak için tesislere geldiği belirtildi.
"Yalnız değilsiniz." pankartı açan taraftarların teknik direktörü Kocaman ve futbolculara tatlı ikramında bulunduğu kaydedildi.
Antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Şut ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:41
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
taraftar Sporcuların maaşını vermeyen kulüp ödül yerine cezalandırılmalıdır. Ligden düşürülmelidir.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
taraftar Maalesef toplumların gelişmesini engeleyen en önemli unsur kuralsızlıktır , maç saati bir takımın maaşına göre değiştirilmemelidir.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
ged 61 yabancılar oynuyorda ne oluyor takım yine küme düşme potasında..gönderin hepsini ve basketbol şubesinide kapatın kurtulalım bu rezaletten...
Fenerbahçe'ye taraftar morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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