Ligde şampiyonluk yarışında kritik bir deplasmana çıkacak Fenerbahçe, rakibi karşısında dış sahada kötü bir performans sergiliyor.

Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda yaptığı 9 lig maçından sadece birini kazanabildi. Deplasmandaki 7 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip filelere 7 gol atarken kalesinde 16 gole engel olamadı.

- Tek galibiyet 2010'da Kocaman'la

Fenerbahçe, rakibi karşısında Süper Lig'de tek deplasman galibiyetini 2010 yılında elde etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla rakibi karşısında dış sahada tek galibiyetini aldı.

Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakada Fenerbahçe, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyete hasret kaldı.

- Yeni statta kazanamadı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yeni stadında oynadığı 4 resmi maçı da kazanamadı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı bugüne dek iki takım Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı.

Ligdeki 3 maçın 2'si turuncu-lacivertlilerin galibiyetiyle biterken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde bu statta oynanan karşılaşma ise 2-2 berabere bitti.

- 2 sezon şampiyonluğu bu statta kaybetti

Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta rakibiyle 2-2 berabere kalınca Galatasaray, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonun 32. haftasında aynı statta rakibine bu kez 2-1 yenilince, Beşiktaş şampiyonluk yarışında çok büyük avantaj yakaladı ve lig sonunda mutlu sona ulaştı.

- Deplasman maçları

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı Süper Lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Sonuç (Başakşehir-FB)

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10.08.2007 Atatürk Olimpiyat 2 - 0

08.02.2009 Atatürk Olimpiyat 2 - 0

28.02.2010 Atatürk Olimpiyat 2 - 1

27.11.2010 Atatürk Olimpiyat 0 - 1

25.01.2012 Atatürk Olimpiyat 3 - 2

05.05.2013 Atatürk Olimpiyat 2 - 0

25.05.2015 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 2 - 2

09.05.2016 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 2 - 1

21.08.2016 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 1 - 0



- Ligde 20. randevu

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 19 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 26 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.