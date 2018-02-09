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    09 Şubat 2018, Cuma
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    , en çok zorlandığı deplasmanda

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, en çok zorlandığı deplasmanda

    , Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olacağı lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.

    Ligde şampiyonluk yarışında kritik bir deplasmana çıkacak , rakibi karşısında dış sahada kötü bir performans sergiliyor.

    , rakibiyle deplasmanda yaptığı 9 lig maçından sadece birini kazanabildi. Deplasmandaki 7 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip filelere 7 gol atarken kalesinde 16 gole engel olamadı.

    - Tek galibiyet 2010'da Kocaman'la
    Fenerbahçe, rakibi karşısında Süper Lig'de tek deplasman galibiyetini 2010 yılında elde etti.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla rakibi karşısında dış sahada tek galibiyetini aldı.

    Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakada Fenerbahçe, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyete hasret kaldı.

    - Yeni statta kazanamadı
    Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yeni stadında oynadığı 4 resmi maçı da kazanamadı.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı bugüne dek iki takım Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı.

    Ligdeki 3 maçın 2'si turuncu-lacivertlilerin galibiyetiyle biterken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde bu statta oynanan karşılaşma ise 2-2 berabere bitti.

    - 2 sezon şampiyonluğu bu statta kaybetti
    Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta rakibiyle 2-2 berabere kalınca Galatasaray, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

    Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonun 32. haftasında aynı statta rakibine bu kez 2-1 yenilince, Beşiktaş şampiyonluk yarışında çok büyük avantaj yakaladı ve lig sonunda mutlu sona ulaştı.

    - Deplasman maçları
    Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı Süper Lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    Tarih Stat Sonuç (Başakşehir-FB)

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    10.08.2007 Atatürk Olimpiyat 2 - 0

    08.02.2009 Atatürk Olimpiyat 2 - 0

    28.02.2010 Atatürk Olimpiyat 2 - 1

    27.11.2010 Atatürk Olimpiyat 0 - 1

    25.01.2012 Atatürk Olimpiyat 3 - 2

    05.05.2013 Atatürk Olimpiyat 2 - 0

    25.05.2015 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 2 - 2

    09.05.2016 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 2 - 1

    21.08.2016 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 1 - 0


    - Ligde 20. randevu
    Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşılaşacak.

    İki takım arasında geride kalan 19 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

    Sarı-lacivertlilerin 26 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:25
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