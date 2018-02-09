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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Doğuş, 'i devirdi

    Fenerbahçe Doğuş, Bamberg'i devirdi

    THY Avrupa Ligi 22'nci hafta mücadelesinde Doğuş kendi sahasında Almanya'nın Brose takımını 77-69 mağlup etti ve 15'inci galibiyetini aldı. Bamberg ise bu sonucun ardından 14'üncü mağlubiyetini tatmış oldu.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 16-13 üstün geçti. 2'nci periyotta farkı açmaya devam eden sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-32'lik üstünlükle gitti. 3'üncü periyotta da etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, final bölümüne 61-48'lik skorla giderken, son periyotta da üstünlüğü rakibine bırakmayarak parkeden 77-69'luk galibiyetle ayrıldı.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:42
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