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    08 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    saçmaladı

    Wiel saçmaladı

    bek, “ benim için iyi bir deneyim olmadı. hem zevkimi hem de para kaybettim” dedi

    MLS ekiplerinden Toronto ile anlaşan 'nin eski oyuncusu Van der , 'deki kariyeri için 'İyi bir deneyim değildi' dedi. bek, "Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladım ama 3 ay sonra sorunlar başladı. Kulüp bana iyi davranmadı. Türkiye benim için iyi bir deneyim değildi. Özel hayatım da kötüydü ve oynama zevkimi kaybettim" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'deyken para kaybettiğini de dile getiren Hollandalı futbolcu, "Orada çok para kaybettim ve bu yüzden kötü bir deneyim oldu. Tekrar futbola dönmem için ayrılmam gerekiyordu.

    ABD'de zihniyet farklı. İnsanlar futbola profesyonelce yakşalıyorlar" diye konuştu. 2016-17 sezonunda 17 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Van der Wiel 1 asist yapabilmişti.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
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