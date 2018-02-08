Wiel saçmaladı
Hollandalı bek, “Türkiye benim için iyi bir deneyim olmadı. Orada hem futbol zevkimi hem de para kaybettim” dedi
Türkiye'deyken para kaybettiğini de dile getiren Hollandalı futbolcu, "Orada çok para kaybettim ve bu yüzden kötü bir deneyim oldu. Tekrar futbola dönmem için ayrılmam gerekiyordu.
ABD'de zihniyet farklı. İnsanlar futbola profesyonelce yakşalıyorlar" diye konuştu. 2016-17 sezonunda 17 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Van der Wiel 1 asist yapabilmişti.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
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