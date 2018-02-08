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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Taraftar gelmedi

    Taraftar gelmedi
    Giresunspor maçına sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nda oynanan maçı yaklaşık 5 bin taraftar tribünden izledi. Tribünlerin büyük çoğunluğu boş kalırken, Giresunspor taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümü önemli ölçüde doldurdu.

    Saygı duruşu
    'nda 'nin Giresunspor'la çeyrek final rövanş maçından önce pazartesi günü vefat eden asbaşkanı Mehmet Tahir Sarıoğlu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:00
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